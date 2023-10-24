В Роскомнадзоре оценили возможность снятия блокировки с Instagram* и Facebook*

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Роскомнадзор заявил, что нет никаких предпосылок для снятия блокировки с Instagram* и Facebook* в РФ. Такое заявление сделал глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе общения с журналистами Об этом сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день предпосылок для этого нет», — заявил глава ведомства.Instagram* и Facebook* заблокированы на территории Российской Федерации по причине временно снятия запрета компании Meta на призывы к насилию против россиян.
Также ранее появлялась информация о том, что Роскомнадзор допускает возможность блокировки WhatsApp в РФ. Причиной этому стал запуск информканалов. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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