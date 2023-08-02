Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple

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Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple в России, сообщили в пресс-службе ведомства в интервью «ТАСС».
«Нет», - ответили в Роскомнадзоре на вопрос журналиста о возможности запрета продаж «яблочных» гаджетов.
Ранее депутат Государственной думы Хинштейн заявил, что простым гражданам России не планируют запрещать использовать технику Apple.
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