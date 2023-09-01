Роскомнадзор открыл на своем сайте форму для жалоб на пропаганду ЛГБТ

С 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. Также на сайте ведомства официально открыта форма для жалоб.