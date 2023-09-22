«Ъ»: Роскомнадзор оценит готовность операторов связи РФ к авариям

В России до конца 2023 года появится рейтинг образовательных организаций по востребованности их выпускников, который составят на основе информации о трудоустройстве и уровня зарплат бывших студентов. Об этом на заседании президиума Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.