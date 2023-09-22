«Ъ»: Роскомнадзор оценит готовность операторов связи РФ к авариям

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Роскомнадзор оценит то, как операторы связи РФ готовы к авариям самого разного рода — от повреждения магистральных сетей до разрушения сооружений «в период действия военного положения». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным «Ъ», крупные операторы связи в России уже самостоятельно занялись разработкой подобных планов после майской атаки беспилотников на инфраструктуру МТС в Краснодаре.
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