Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов «МТС Банка»

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Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов «МТС Банка». Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Ранее, в начале сентября, сообщалось, что в сети якобы появилась информация о нескольких миллионах пользователей «МТС Банка». В самой организации опровергли эти данные, сообщив о том, что банк не подвергался хакерской атаке.
После этого инцидента, проверку провёл Роскомнадзор, который всё же подтвердил утечку персональных данных. Ведомством был составлен административный протокол, который будет передан в суд.
Ранее сообщалось, что сотовый оператор МТС обнулит стоимость исходящих вызовов на номера израильского посольства в России и российского посольства в Израиле, а также на горячую линию «Аэрофлота».
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После этого инцидента, проверку провёл Роскомнадзор, который всё же подтвердил утечку персональных данных. Ведомством был составлен административный протокол, который будет передан в суд.
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Анастасия Чинкова