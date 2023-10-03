Роскомнадзор прокомментировал сообщение о блокировке VPN

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Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы.
Уточняется, что Роскомнадзор после вступления в силу постановления будет самостоятельно вносить сервисы в Единый реестр запрещённой информации. Действовать ведомство будет по критериям, с помощью которых будет оцениваться деятельность приложений в соответствии с законодательством РФ.
При этом, в пресс-службе Роскомнадзора отметили, что в настоящее время уже запрещена деятельность таких сервисов, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Уточняется, что Роскомнадзор после вступления в силу постановления будет самостоятельно вносить сервисы в Единый реестр запрещённой информации. Действовать ведомство будет по критериям, с помощью которых будет оцениваться деятельность приложений в соответствии с законодательством РФ.
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Анастасия Чинкова