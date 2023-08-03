Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам

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Центр мониторинга и управления сетью общего пользования (ЦМУ ССОП), работающий под эгидой Роскомнадзора, занимается исследованием оборудования Apple и других зарубежных компаний, с целью обеспечения надежного доступа к российским цифровым услугам, сообщили из пресс-службы Роскомнадзора агентству РИА Новости.
«ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит анализ работы протоколов и устройств, чтобы гарантировать стабильный и безопасный доступ к российским цифровым сервисам», — отмечается в заявлении.В Роскомнадзоре подчеркнули, что в настоящее время большинство сетевых протоколов, применяемых интернет-сервисами, представляют собой зарубежные разработки.
«В основу интернет-сервисов цифровой экономики нашей страны должны быть положены базовые сетевые протоколы и соответствующие программные библиотеки, обеспечивающие надежность, стабильность и безопасность как данных и информации, так и сервисов в целом», — уточнили в ведомстве.Читайте также:
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