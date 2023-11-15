Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов

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Роскомнадзор расширил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке. К новым 49 наименованиям, включенным в перечень, относятся также китайский протокол Shadowsocks, разработанный для обхода цензуры, и российский ItHelper от компании «Софт Программ».
Эти изменения предоставляют Роскомнадзору возможность блокировать VPN-сервисы с использованием технических средств противодействия угрозам на трансграничных соединениях, установленных на сетях операторов связи. Однако такой подход может создать риск блокировки легальных и законных сервисов.
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