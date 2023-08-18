Роскомнадзор рассмотрит законопроект о запрете публиковать фото БПЛА

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Ведомство готово рассмотреть законопроект, который запрещает публиковать в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак БПЛА и других военных сведений. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее, сенаторы предложили ввести за публикацию вышеуказанных сведений, лишение свободы сроком до трех лет.
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Анастасия Крестьянова