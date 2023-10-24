Роскомнадзор учитывает интерес россиян к YouTube

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Роскомнадзор знает о популярности видеохостинга YouTube среди россиян, поэтому пытается сохранять баланс. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов в ходе форума «Спектр».
Он отметил, что перед Роскомнадзором стоит вопрос о разумности блокировки YouTube в России, поскольку граждане могут выступить против введения ограничительных мер.
В такой ситуации, по словам Липова, необходимо удерживать баланс.
Ранее глава министерства цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week заявил, что блокировка YouTube в настоящее время не рассматривается.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России нет достойной альтернативы YouTube.
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В такой ситуации, по словам Липова, необходимо удерживать баланс.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России нет достойной альтернативы YouTube.
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*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова