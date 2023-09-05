Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за невыполнение требований ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. Об этом пишет РИА Новости.
«23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — сообщили журналистам в ведомстве.
В публикации говорится, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете и СМИ законом предусмотрено ограничение доступа к информационным ресурсам и административная ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ.
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