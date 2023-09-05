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Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

05 сентября 2023, 03:37
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за невыполнение требований ведомства по удалению ЛГБТ-материалов. Об этом пишет РИА Новости.

«23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 – это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — сообщили журналистам в ведомстве.

В публикации говорится, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в интернете и СМИ законом предусмотрено ограничение доступа к информационным ресурсам и административная ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ.

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Ростовский митрополит объяснил уход ЧВК «Вагнера» действием иконы
Митрополит Меркурий: Ростов-на-Дону во время мятежа Пригожина спасла икона
05 сентября 2023, 04:06

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава Донской епархии митрополит Меркурий заявил, что во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Ростов-на-Дону спасла Донская икона Божьей матери. Об этом он рассказал в эфире «Дон-ТР».
По словам митрополита священники 24 июня отслужили молебен перед иконой.

Пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский в свою очередь заявил, что на решение о срочном молебне повлияла напряженная обстановка. Он добавил, что в 1591 году после подобной молитвы войско хана Казы-Гирея покинуло Москву без единого выстрела.

Митрополит Меркурий принял решение также совершить молебен перед иконой.

«Через полтора часа пришло сообщение, что ЧВК «Вагнер» снимается и уходит из Ростова. И уже потом чисто по времени мы поняли, что, когда мы начали служить молебен, именно тогда начались переговоры, пошли первые слова умиротворения», — отметил Петровский.

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#храм
#рпц
#вагнер
#митрополит
#чвк
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Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии
Самые длительные каникулы в Индонезии проводят россияне – в среднем 46 дней
05 сентября 2023, 03:51

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Согласно данным иммиграционных властей, российские туристы занимают лидирующие позиции в Индонезии по продолжительности пребывания, в среднем проводя в стране 46 дней, сообщает портал Katadata.
По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов, посетивших Индонезию к июлю 2023 года, составила 8,24 дня, но российские туристы значительно превзошли этот показатель, задерживаясь в среднем на 46 дней.

Отмечается, что самая короткая средняя продолжительность пребывания в Индонезии была у туристов из Гонконга, составив всего 2,12 дня.

Общее количество иностранных посетителей Индонезии в июле 2023 года составило 1,12 миллиона человек. Среди них наибольшее число прибыло из Малайзии — 156 тысяч человек, в то время как из России в страну прибыло всего 11 тысяч туристов.

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#россия
#опрос
#туристы
#человек
#рейсы
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Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей
Организаторы фестиваля Burning Man в Неваде сняли запрет на выезд гостей
05 сентября 2023, 03:47

Фото: iStock/Kamran_Khan

Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man («Горящий человек») в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, которые были заблокированы на мероприятии из-за непроходимых дорог, образовавшихся после обильных дождей, передает РИА Новости.
На сайте фестиваля сообщается, что операции по разрешению выезда из Блэк-Рок-Сити начались. Однако организаторы предупреждают, что несмотря на улучшение дорожных условий, все еще могут возникать проблемы с передвижением на отдельных участках импровизированного города, созданного в пустыне для проведения фестиваля.

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#сша
#август
#рок
#операции
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В Подмосковье начали регистрацию домашних животных
«Известия»: в Подмосковье с 1 сентября начали обязательную регистрацию животных
05 сентября 2023, 02:49

Фото: iStock/Anton Zainchkovsky

В Подмосковье началась обязательная регистрация домашних животных с 1 сентября в соответствии с законом, принятым Мособлдумой. Эту информацию сообщают «Известия».
Регистрация предусматривает создание общей базы данных, где каждому домашнему питомцу будет присвоен уникальный личный номер. Это упростит поиск и возврат потерянных животных и их хозяев.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, владельцам домашних животных нужно подать заявление на портале Госуслуг региона и затем посетить ветеринарную клинику вместе с питомцем.

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#регистрация
#заявление
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На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность
«Мрия»: На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность
05 сентября 2023, 02:46

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

На Украине местные школьницы гуляли в парке в кружевных фартуках «советского образца», чем вызвали недовольство местных властей. Об этом пишет Телеграм-канал «Мрия».
В центральном парке города Черновцы девочек заметила чиновница городского совета Ирина Ткачук. Чиновница подошла к ним, чтобы узнать, «какая школа отличилась» и потребовала, чтобы девочки сменили фартук на вышиванку.

Прохожие поддержали чиновницу и предложили обратиться в полицию, чтобы родителей школьниц привлекли в ответственности.

«Соучредительница объединения «Родители SOS» Алена Парфенова говорит, что этот случай — далеко не единственный за последние годы», — говорится в публикации.

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#школа
#родители
#школьник
#украина
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Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок
Актоэксперт Зиманов предрек дефицит запчастей для иномарок
04 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/everydayplus

В России возможен дефицит кузовных деталей для зарубежных автомобилей. Эти запчасти, по его мнению, будут сложно заместить отечественным производством, а также затруднительно их импортировать из-за границы. Такое мнение высказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов в интервью URA.ru.
Зиманов также подчеркнул, что в первую очередь стоит обеспокоиться владельцам иностранных автомобилей, особенно в отношении кузовных деталей. Он утверждает, что замена этих деталей представляется крайне сложной задачей. Дефицит может привести к увеличению цен на эти компоненты.

Зиманов также указал на возможное увеличение цен на запчасти для автомобилей в России в будущем. Он считает, что уже наблюдаемое повышение стоимости на 20% за год — это только начало. Он отмечает, что прогнозировать данную ситуацию сложно, так как она зависит от нескольких факторов, таких как валютный курс и сложности в доставке. Он также подчеркивает, что стабилизация цен возможна только при условии успешной импортозамены большей части запчастей и развитии производства на территории России.

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#it
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#отключение
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Наводчику танка «Алёша» подарили табун лошадей, машину и участок
Герою России Неустроеву подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок
04 сентября 2023, 22:38

Фото: iStock/Evgeny555

Жители Якутии подарили наводчику героического танка «Алёша» Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль «УАЗ» и земельный участок, сообщил глава села Танда Савва Егоров в интервью «РИА Новости».
«Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ «Сатал» в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Леше ключи от автомобиля «УАЗ», - прокомментировал ситуацию Егоров. 

Он также рассказал, что в селе Неустроева знают как очень скромного парня. У него пока нет жены и детей, сам он из многодетной семьи. Односельчане желают ему скорейшего возвращения к гражданской жизни. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ. 

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#якутия
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В Ярославской области введут штрафы за плевки
В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах
04 сентября 2023, 22:24

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Ярославская область стала первым регионом в России, в котором была введена материальная ответственность за плевки в общественных местах. 

«Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в сообщении правительства.

Отмечается, что за два месяца действия закона было выявлено более 50 нарушений. Прецеденты фиксируются при помощи камер видеонаблюдения.

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#штрафы
#правительство
#нарушения
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Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником
04 сентября 2023, 21:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с прошедшим профессиональным праздником. Об этом Путин сообщил на совещании по вопросам СПГ в Сочи.
В своем поздравлении глава российского государства поблагодарил людей, которые заняты в этой важной сфере за верность традициям и напряженную, эффективную работу. Путин отметил, что деятельность работников нефтегазовой промышленности вносит большой вклад в развитие экономики России.

Напомним, ранее Путин наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 25-летняя Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики.

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#развитие
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