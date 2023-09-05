Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов

Согласно данным иммиграционных властей, российские туристы занимают лидирующие позиции в Индонезии по продолжительности пребывания, в среднем проводя в стране 46 дней, сообщает портал Katadata.

По данным Центрального статистического управления, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов, посетивших Индонезию к июлю 2023 года, составила 8,24 дня, но российские туристы значительно превзошли этот показатель, задерживаясь в среднем на 46 дней.



Отмечается, что самая короткая средняя продолжительность пребывания в Индонезии была у туристов из Гонконга, составив всего 2,12 дня.



Общее количество иностранных посетителей Индонезии в июле 2023 года составило 1,12 миллиона человек. Среди них наибольшее число прибыло из Малайзии — 156 тысяч человек, в то время как из России в страну прибыло всего 11 тысяч туристов.



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