Роскомнадзор заблокирует миллионы серых сим-карт

Фото: iStock/fizkes
Роскомнадзор подготовил требования к операторам сотовой связи. Из чего следует, что они обязаны в 3-дневный срок уведомить абонента о том, что сим-карта будет заблокирована. Пользователь в свою очередь должен в течение 15 дней обновить информацию о себе на портале «Госуслуг» или в салоне, мобильном приложении оператора.
Многие держатели серых сим-карт покупали их, не заключив договор, например, у распространителей возле метро. Иногда сим-карты без предварительного заключения договоров дают на работе.
По приблизительным оценкам, в стране используются около 7 млн серых сим-карт.
Читайте также:
Стало известно о новом телефонном мошенничестве с переводом денег на другой счёт
Раскрыты способы выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком
Россиянам стали предлагать удаленно оформить турецкие Visa и MasterCard