Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp

Фото: istock / ipuwadol
«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — пояснили в сообщении ведомства.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин утверждали, что не исключают блокировку WhatsApp на территории РФ.
Читайте также:
СМИ: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за размещение ЛГБТ-материалов