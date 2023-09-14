Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp

В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась функция упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, то есть оформление протокола ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД.

Мобильное приложение Системы-112 Московкой области постоянно совершенствуется, разработчики постоянно добавляют новые фукнкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Новая функция оформления европротокола с помощью приложения стала очень удобной разработкой. Водителям не приходится часами ждать правоохранителей и на дорогах не создаются заторы. А также, снизилась нагрузка на сотрудников ГИБДД.

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

Читайте также:

Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз.

Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области.