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«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах

«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах на 2024-2025 года
15 сентября 2023, 23:32
Фото: iStock/dima_zel

Фото: iStock/dima_zel

«Роскосмос» и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, которое будет устанавливать параметры экипажей для 2024-2025 годов, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
«Сегодня мы работаем над дополнением № 2 к соглашению, где будут определены полеты интегрированных экипажей на 2024 и 2025 годы», — сказал Борисов.
Директор космических операций НАСА Кеннет Бауэрсокс подтвердил интерес со стороны американской стороны к продолжению полетов интегрированных экипажей до завершения работы Международной космической станции (МКС) вне зависимости от времени её эксплуатации.


Кроме того, по словам Борисова, идут переговоры относительно экипажей, которые будут лететь на космическом корабле Starliner, который до сих пор осуществлял полеты к МКС только в беспилотном режиме.

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#мкс
#полеты
#станции
#переговоры
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Депутаты Госдумы от «Единой России» Сокол и Кастюкевич решили сложить полномочия
15 сентября 2023, 21:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявление о сложении полномочий, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГД.
Вопрос о добровольном снятии полномочий Госдума рассмотрит на своем первом заседании в осенней сессии 19 сентября. При этом, в документа уточняется, что думская комиссия заявление депутатов уже поддержала. 

Сергей Сокол был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы Хакасии. Однако, в июле он серьезно заболел, перенес операцию, но принял решение продолжить участие в компании. 1 сентября он вновь попал в московскую больницу в тяжелом состоянии и тогда заявил, что участвовать в выборах не будет. 

Игорь Кастюкевич – секретарь отделения партии «Единой России» в Херсонской области.

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#заявление
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#депутаты
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Стало известно, почему пилот Airbus A320 решил сесть в поле под Новосибирском
Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолет в поле под Новосибирском
15 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/frentusha

Командир Airbus A320, который 12 сентября сел в поле под Новосибирском, Сергей Белов, рассказал, почему он принял именно такое решение, в интервью для «Россия 24».
Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

«Почему принял такую ситуацию – сажать самолет с рабочими двигателями – потому что, если будет отказ двигателя, – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся», - прокомментировал ситуацию Белов. 

Он также отметил, что переговорил как со втором пилотом, так и с диспетчером, решение искать альтернативную площадку для посадки они приняли коллегиально.

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В 215 подмосковных школах запустили акцию по сдаче тары в ЭКОпунктах в обмен на подарки
15 сентября 2023, 20:32

Фото: МинЖКХ МО

В 215 школах Подмосковья стартовала акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». Об этом сообщили в пресс-службе Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Акция проводится на территории Подмосковья при поддержке Российского экологического оператора и производителя ЭКОпунктов «РТ-Инвест».
«Наша задача – показать, как внести вклад в защиту природы и формирование экономики замкнутого цикла. Например, сдать бутылку в ЭКОпункт, а не выбросить в ведро, – уже небольшой шаг в этом направлении. В сентябре – октябре мы проводим акцию в 215 подмосковных школах, где будут принимать тару за бонусы. Цель – популяризация модели культуры осознанного потребления и раздельного накопления отходов», – рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Собранный пластик отправят на переработку для очистки и дробления. На перерабатывающих предприятиях вторсырьё используют для создания экологичной ПЭТ-гранулы или ПЭТ-флекса. Из этого материала производители питьевой воды, молока, соков и других напитков смогут выпускать новые бутылки. Из собранных алюминиевых банок также будет произведена тара для напитков.
«За сданную тару можно получить не только ценные призы, но и баллы, которыми можно оплатить подписку на онлайн-кинотеатр, покупку книг и продуктов», – сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Самых активных наградят смартфонами, умными часами, планшетами и сертификатами на покупки в онлайн-маркете. Одна бутылка оценивается в 5 баллов, банка – в 10.
 
Чтобы принять участие в бонусной программе, нужно сдать пластиковую и алюминиевую тару в фандомат, получить чек и зарегистрировать его в личном кабинете на сайте акции. Там же можно выбрать понравившиеся вознаграждения и узнать условия их получения.
 
Акция продлится с 15 сентября по 31 октября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в ноябре.

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#московская область
#подмосковье
#школы
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Депутат Нилов призвал снизить стоимость атласов с новыми территориями РФ
15 сентября 2023, 20:18

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что цены на школьные атласы сильно завышены, и такую ситуацию надо исправлять.
«То, что атлас стоит 5 тыс. рублей для ученика на год — это перебор. Во-первых, надо добиться снижения цены и обеспечения в нужном количестве этой продукции. Во-вторых, не стоит забывать про цену и стоимость. Сегодня у нас минимальный размер оплаты труда — 16 тыс. рублей, и получается, что атлас — это треть минимальной зарплаты, а на уровне МРОТ у нас получают порядка четырех миллионов граждан, в основном те, кто работает в бюджетной сфере», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он отметил, что при необходимости в этом деле нужно подключение ФАС.

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#фас
#цены
#мрот
#зарплаты
#образование
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В Москве выставили на продажу 25-комантуню квартиру за 75 миллионов рублей
15 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/simpson33

В Москве выставили на продажу квартиру площадью в 663,2 квадратных метра за 75 миллионов рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные инвестиционного портала Москвы.
Огромная квартира находится в столичном районе Коптево и занимает целый этаж многоквартирного дома. 

Однако, известно, что пятиэтажный дом 1995 года постройки имел 43 процента износа еще в 2009 году.

В квартире 49 помещений, в том числе 19 изолированных комнат, но на плане указано, что комнат в квартире 25 штук.

Стартовая цена недвижимости – 75 350 000 рублей.

Ранее стало известно, что бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей.  Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится 3 ноября.

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Подмосковные ежи предсказали тёплую погоду ещё на полмесяца
15 сентября 2023, 20:03

Фото: Светлана Плотникова

Ёжики Гриша и Маша из подмосковного театра культуролога Натальи Теньковой предсказали тёплую и солнечную погоду как минимум на две недели.
«В зависимости от погоды, температуры и давления ёжики ведут себя по-разному. Сейчас они активные, значит, в ближайшие две недели будет комфортная и тёплая погода. Если бы предстояли холода, они постоянно сворачивались в клубок и вообще не двигались с места», – рассказала Наталья.
Помимо Гриши и Маши, у Теньковой ещё несколько ежей: Даша, Нюша и Кнопочка. Как отмечает культуролог, животные особенно чувствительны к переменам погоды, так как у них сильная связь с природой. Они чувствуют пожары на дальнем расстоянии, приближение холодов или тепла. 
 
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные цифровые МФЦ с начала года предоставили 1 млн услуг
15 сентября 2023, 19:46

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Жители Подмосковья за 8,5 месяцев текущего года получили в цифровых МФЦ более 1 млн онлайн-услуг. Этот показатель на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, в два раза больше, чем за весь 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.
В цифровых зонах открыто 813 рабочих мест, установлены современное оборудование и удобная мебель. Консультанты помогают с заполнением заявления и рассказывают, как пользоваться региональным и федеральным порталами госуслуг.
 
Компьютеры общего доступа есть в центрах «Мои документы», в отдельных помещениях и в библиотеках. Еженедельно за онлайн-услугами через цифровые МФЦ обращаются около 30 тыс раз.
 
По данным министерства, самые востребованные услуги в смарт-центрах – получение выписки из домовой книги, выдача социальной карты жителя Подмосковья и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.

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#цифровизация
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#подмосковье
#московская область
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В 30 парках Подмосковья завершился проект «Общественный огород»
15 сентября 2023, 19:38

Фото: Минкульт МО

В Московской области завершился проект «Общественный огород», в рамках которого посетители подмосковных парков могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство культуры и туризма Подмосковья.
Участники проекта изучили природоведение вместе с детьми, обменялись опытом с единомышленниками и собрали урожай.
 
«Общественный огород» – уникальный проект, позволяющий создать собственный мини-огород в 30 парках Подмосковья. Сбор урожая начался с середины августа. 
 
Так, в Парке культуры и отдыха в Павлово-Посадском городском округе выросли кабачки, несколько килограммов огурцов, дыни, арбуз, подсолнечник, фасоль, морковь и многое другое. После подведения результатов прошёл кулинарный мастер-класс. Гости парка попробовали оладьи из кабачков, котлеты из капусты, моркови и фруктовые пироги.

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#минкульт мо
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#подмосковье
#московская область
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Рекультивация полигона «Ядрово» вышла на финишный этап
15 сентября 2023, 19:15

Фото: МинЖКХ МО

На полигоне «Ядрово» стартовал третий этап рекультивации, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области. Работы проходят по утверждённому проекту и под контролем Общественного совета, состоящего из жителей Волоколамска.
Работы по рекультивации выполнены на 77%. В ходе двух предыдущих этапов на Северном теле полигона были смонтированы очистные сооружения фильтрата и ливневых вод, дополнительная высокотемпературная факельная установка по утилизации свалочного газа. 
 
На завершающем этапе будут созданы защитный экран, а также дополнительная система дегазации для сбора свалочного газа с откосов тела на Южном теле. Параллельно проводятся работы по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройство Южного и Северного тел.
 
Свалка на месте полигона появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008 году на месте свалки создали крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» площадью более 100 тыс кв м.
 
Полигон был закрыт в 2020 году и больше не принимает отходы. К рекультивации привлечены десятки специалистов, задействовано около 20 единиц спецтехники.
 
Площадь полигона – 30,3 га, а объём накопившихся отходов – 1 млн куб м. Рекультивацию планируют завершить в конце года. Это станет долгожданным событием для 18 тыс человек.
 
Полигон ТБО «Ядрово» включён в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить Россию от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.

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#минжкх мо
#полигон «ядрово»
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#экология
#подмосковье
#московская область
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