«Роскосмос» и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах

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«Роскосмос» и НАСА готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах, которое будет устанавливать параметры экипажей для 2024-2025 годов, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
«Сегодня мы работаем над дополнением № 2 к соглашению, где будут определены полеты интегрированных экипажей на 2024 и 2025 годы», — сказал Борисов.Директор космических операций НАСА Кеннет Бауэрсокс подтвердил интерес со стороны американской стороны к продолжению полетов интегрированных экипажей до завершения работы Международной космической станции (МКС) вне зависимости от времени её эксплуатации.
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