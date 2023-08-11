«Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными

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Цель российской миссии к Луне носит исключительно мирный характер, подтвердил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
Аппарат планируется посадить в районе южного полюса Луны, где, возможно, находятся запасы водяного льда. Главной целью этого проекта является тестирование технологий безопасной посадки на поверхности спутника Земли.
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