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«Роскосмос» отметил важность разработки международных «правил космического движения»

23 июля 2023, 16:01

Фото: istockphoto/forplayday

Международные правила, руководствуясь которыми страны будут выводить на орбиту спутники и управлять их движением во избежание возникновения опасных ситуаций, могут появиться уже через пять лет. Такое мнение высказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Он считает, что, беря в расчет планы и проекты космических держав, к 2030 году количество спутников на околоземной орбите превысит 100 тысяч. Блошенко не согласился с расхожим мнением, что «космос большой, и в нем всем хватит места», передает «Интерфакс». По его словам, количество привлекательных орбит для спутников довольно ограничено, а перегруженность космического пространства техникой может приводить к возникновению непредвиденных опасных ситуаций.

Разработка единой международной нормативной базы для регламентации космических полетов стала бы надежной гарантией безопасности, полагает Александр Блошенко. Следуя «правилам космического движения», страны, запускающие спутники и космические корабли, не станут создавать опасных ситуаций для себя и участников космических программ из других стран. Поэтому разработка таких правил не за горами, считает Болошенко.

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#роскосмос
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#космос
#спутник
#орбита
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В Греции ожидаются рекордные показатели жары
23 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/RobertBreitpaul

В Афинской национальной обсерватории спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.
Директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос заявил, что Грецию, вероятно, ожидает от 15 до 16 дней жары.

Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.

Уточняется, что этим летом температура воздуха может подняться до рекордных 44,8 градусов по Цельсию, которые были зафиксированы в 2007 году.

Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.

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#погода
#жара
#Греция
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Эксперты отметили снижение на 25% интереса россиян к покупкам в интернете
23 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/bernardbodo

С января по июнь 2023 года россияне совершили покупок в традиционных торговых центрах и магазинах на 26% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В то же время, на четверть снизилось количество покупок в интернета.
К таким выводам пришли аналитики крупного банка, проведя соответствующее исследование. Таким образом 56% всех покупок россиян за первые шесть месяцев текущего года пришлись на классический торговый эквайринг, передает ТАСС. Оставшиеся 44% — на онлайн-покупки.

По данным исследования, средний чек одной реальной покупки в традиционных торговых организациях в первом полугодии 2023 года составил 1 312 рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1 038 рублей. Тройку лидеров среди мест, где россияне совершают традиционные прямые покупки составляют супермаркеты (467 рублей), продуктовые магазины и специализированные рынки (378 рублей) и фастфуд (325 рублей).

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#чек
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New York Post: Американец лишился обеих рук и части ступни после укуса блохи
23 июля 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Gumpanat

Жителю штата Техас (США) Майклу Кольхофу ампутировали обе руки и часть ступни. Врачи были вынуждены пойти на это из-за сыпного тифа, который начал развиваться у 35-летнего мужчины после укуса блохи.
Изначально Майкл и его семья думали, что у него тяжелый случай гриппа. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи в Сан-Антонио с потерей чувствительности в конечностях, сообщает The New York Post. Внезапно у него начал развиваться обширный сепсис. Пациента подключили к аппарату ИВЛ. Врачи уже советовали родным готовиться к прощанию с Майклом.

Из-за того, что на месте укуса блохи отсутствовали опухоль и сыпь, медики не сразу смогли установить диагноз. Оказалось, что причиной онемения стал именно укус насекомого, из-за которого у мужчины стал развиваться сыпной тиф. Майкла удалось спасти. Но на коже рук и стопы появилась гангрена. Пришлось ампутировать техасцу обе руки до предплечий и часть стопы. Сейчас медики пытаются сохранить оставшиеся части конечностей. Мать Майкла написала в соцсетях, что ему предстоит пройти множество операций, процедур и сложную реабилитацию, но она уверена, что ему хватит сил и мужества перенести все это.

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#ампутация
#укус
#блоха
#сыпной тиф
#сепсис
#пациент
#сша
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Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
23 июля 2023, 10:34

Фото: istockphoto/Madhourse

Оказывается, существует финансовая разница в зависимости от того, в какой месяц года сотрудник берет отпуск. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, на какие месяцы 2024 года выгоднее всего планировать отдых.
В беседе с РИА Новости эксперт сообщила, что в 2024 году отпуск лучше всего планировать на июль или октябрь. В обоих этих месяцах по 23 рабочих дня, так что сотрудник не потеряет в доходах. Август содержит 22 рабочих дня, поэтому этот месяц также подойдет для ежегодного отдыха — разница между отпускными и зарплатой будет минимальна.

И наоборот, в следующем году не стоит планировать отпуск на январь, май или июнь. В этих месяцах будет минимальное количество рабочих дней. Соответственно, каждый отработанный день будет стоить заметно дороже, чем в другие месяцы. Тем, кто привык планировать отпуск заранее, лучше учитывать количество рабочих дней в каждом месяце, чтобы избежать финансовых потерь, заключила специалист.

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Опрос: Половина россиян не будут брать отпуск этим летом

#отпуск
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#рабочий день
#отдых
#план
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Большинство жителей России считают неоправданно завышенными зарплаты депутатов
23 июля 2023, 10:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зарплаты депутатов, а также государственных чиновников, большинство россиян считают неоправданно высокими. Это стало известно из результатов исследования, проведенного аналитиками сервиса Superjob.
В список наиболее переоцененных профессий вошли также футболисты и блогеры. В опросе приняли участие более 1,6 тысячи респондентов, относящихся к категории экономически активного населения, в разных регионах России, сообщает ТАСС. Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, представителей каких профессий на рынке труда они считают самыми переоцененными и чьи зарплаты имеют неоправданно высокий уровень.

Среди опрошенных 23% назвали неоправданно высокими оклады депутатов и политиков. Еще 13% респондентов выбрали чиновников и госслужащих, 11% — менеджеров. Переоцененными на рынке труда директоров и топ-менеджеров считают 9% опрошенных, а 6% — работников сферы IT-технологий. По 4% респондентов считают, что получают больше, чем заслуживают, профессиональные футболисты, а также певцы и актеры. 2% участников опроса отнесли к неоправданно высоким заработки блогеров.

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#зарплата
#депутат
#чиновник
#директор
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Какой сегодня праздник: праздники и традиции в России и мире 23 июля
23 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Nikolaeva Elena

День китов, мороженого и великолепной бабушки. Сегодня, 23 июля в России и во всём мире отмечается несколько праздников. В этом материале мы собрали интересную информацию о традициях и приметах на этот день.

Всемирный день китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2023 года. Это экологический праздник, цель которого — привлечь внимание общества к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.

Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 23 июля в 1982 году МКК впервые вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов.

День Антония Громоносца

23 июля православная церковь чтит память Антония Печерского, которого в народе прозвали Антонием Громоносцем. Именно он основал Киево-Печерскую лавру.

В этот день люди принято прислушиваться к звукам природы, в частности, к грому. Судя по тому, громко, гулко, долго или резко гремит гром общество определяет погоду на ближайшее время.

Также в этот день молодые люди раньше собирали в корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зелёных пластинок. Она нужна в качестве удобрения и подкормки для домашних животных.

День дачника в России

День дачника занимает особое место в народном календаре россиян. Празднуют его каждый год 23 июля, но официально он пока не признан. Часто любители дач проводят этот день на свежем воздухе в деревнях и садах. В этот день принято ухаживать за своим огородом.

Некоторые дачники отмечают этот праздник компанией, угощают друг друга урожаем, делятся секретами успешного взращивания растений.

День великолепной бабушки

Каждый год 23 июля в России отмечается особенный праздник — День великолепной бабушки. Этот день посвящен уникальной роли, которую бабушки играют в нашей жизни. Они являются воплощением тепла, заботы и безграничной любви.

В этот день принято поздравлять своих бабушек, дарить им небольшие подарки.

Международный день бла-бла-бла

Необычный праздник для тех, кто любит много говорить. Он придуман специально для людей, которые часто говорят «ни о чём». В этот день им дали особую свободу: они могут говорить сколько захотят и что захотят.

Если у вас есть друзья и знакомые, которые любят «попустословить», можете поздравить их с праздником.

День ванильного мороженого

Самое классическое из всех мороженное – ванильное – отмечает свой праздник 23 июля. Этот день создан для того, чтобы отдать дань уважения самому популярному виду десерта.

Сегодня можно побаловать себя небольшой порцией вкусного и сладкого мороженого. 

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#праздник
#июль
#Россия
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Lidovky: Украинская беженка взбесилась из-за надписей на русском языке в метро Праги
Беженка с Украины потребовала от властей Праги убрать русскоязычные надписи на станции пражского метро «Андел»
23 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/Elena_Astapenko

35-летняя уроженка Украины Ольга возмутилась наличию русскоязычных надписей и советской символики на станции метро «Андел» в Праге. Об этом пишет чешская газета Lidovky.
«Когда я прочитала в метро на русском языке о дружбе Москвы и Праги, я была просто шокирована <...> ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — заявила Ольга, переехавшая в Прагу вместе с дочерью из Одессы несколько месяцев назад.

По данным Lidovky, станция метро «Андел», — одна из самых оживленных в Праге, — украшена серпом и молотом, советским флагом и надписью на русском языке о дружбе СССР и ЧССР.

В свою очередь, в Пражском транспортном предприятии отреагировали на заявление беженки словами о том, что жители чешской столицы не являются сторонниками культуры остракизма. По словам пресс-секретаря предприятия Анеты Ржегковой, надписи в метро — это неотъемлемая часть интерьера «Андел», которая отражает историю не только пражского метрополитена, но и всей Праги и даже Чехии.

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#Чехия
#Прага
#метро
#Украина
#русский язык
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МВД РФ: За первые шесть месяцев 2023 года в России жертвами преступлений стали 10,5 тыс. человек
23 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/z1b

Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года. Это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из материалов статистики МВД РФ. По данным правоохранителей, всего с января по июнь нынешнего года было зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.
Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) — это хищения чужого имущества.

«Четыре преступления из пяти (82,7%) регистрируются в городах и поселках городского типа, шестая часть (16,7%) — в сельской местности», — отмечается в материалах ведомства.

Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности.

При этом в полицейском ведомстве отметили, что профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений приносит значимые результаты. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99 процентов. Сегодня в России раскрывается более 90% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, выросла раскрываемость грабежей, краж и целого ряда других уголовно-правовых составов.
#МВД РФ
#преступления
#статистика
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Минздрав РФ: После удара беспилотника ВСУ по Крыму госпитализировали четверых человек
23 июля 2023, 01:14

Фото: iStock/VictorCap

Четыре человека были госпитализированы после атаки украинского БПЛА на склад боеприпасов в Крыму, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Всего же медицинская помощь была оказана 12 эвакуированным с места происшествия жителям Красногвардейского района республики.
Пострадавших осматривают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник. Специалисты районных поликлиник также работают и в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Он также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

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#Крым
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#беспилотники
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