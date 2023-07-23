«Роскосмос» отметил важность разработки международных «правил космического движения»

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Международные правила, руководствуясь которыми страны будут выводить на орбиту спутники и управлять их движением во избежание возникновения опасных ситуаций, могут появиться уже через пять лет. Такое мнение высказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.
Разработка единой международной нормативной базы для регламентации космических полетов стала бы надежной гарантией безопасности, полагает Александр Блошенко. Следуя «правилам космического движения», страны, запускающие спутники и космические корабли, не станут создавать опасных ситуаций для себя и участников космических программ из других стран. Поэтому разработка таких правил не за горами, считает Болошенко.
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