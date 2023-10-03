«Роскосмос» приступил к созданию проекта мониторинга Земли

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Госкорпорация «Роскосмос» начала разработку проекта группировки сверхмалых спутников под названием «Грифон», предназначенной для наблюдения за всей поверхностью Земли, как сообщил ее генеральный директор Юрий Борисов, передает РИА Новости.
«Мы приступили к созданию группы опорных сверхмалых спутников „Грифон“. Она будет состоять из 136 аппаратов, находящихся на орбите, и предоставляющих высокоинтенсивную информацию о любой территории России и всего мира», — заявил Борисов.Глава «Роскосмоса» отметил, что этот проект будет включать широкую и глубокую наземную инфраструктуру для приема и анализа полученной информации.
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