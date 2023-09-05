Роскосмос проводит масштабную акцию отбора в отряд космонавтов

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Как рассказала проректор вуза по внешним связям и международной деятельности Анастасия Новикова, в связи с объявленным конкурсным набором в космонавты, корпорация Роскосмос проводит масштабную акцию очных встреч и отбора кандидатов в космонавты по всей стране. Встреча со студентами и сотрудниками НовГУ пройдет 8 сентября в ИНТЦ «Валдай».
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