Роскосмос сообщил о получении первых данных со станции «Луна-25»

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На автоматической станции «Луна-25», которая сейчас направляется к естественному спутнику Земли, впервые перешли в рабочий режим научные приборы. Об этом журналистам рассказали в Роскосмосе.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в ночь на 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, а на 25 августа запланирована его мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли. На станции установлены несколько камер, которые снимут таймлапс посадки, панораму Луны и оседающую пыль для ее изучения.
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Александр Бойцов