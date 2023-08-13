Радио1
Главная / Новости / Общество/ Роскосмос сообщил о получении первых данных со станции «Луна-25»

Роскосмос сообщил о получении первых данных со станции «Луна-25»

13 августа 2023, 16:13

Фото: istockphoto/mikiell

На автоматической станции «Луна-25», которая сейчас направляется к естественному спутнику Земли, впервые перешли в рабочий режим научные приборы. Об этом журналистам рассказали в Роскосмосе.

Служебная телеметрическая информация со всех задействованных приборов и систем показала их штатное функционирование, передает ТАСС. Были получены первые данные измерений при автоматическом перелете к Луне, команда ученых уже начала их обработку. В госкорпорации отметили, что все системы автоматической станции работают в штатном режиме, связь с ней устойчивая, энергобаланс положительный.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в ночь на 11 августа. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, а на 25 августа запланирована его мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли. На станции установлены несколько камер, которые снимут таймлапс посадки, панораму Луны и оседающую пыль для ее изучения.

Читайте также:

Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»

Луна-25 — автоматическая межпланетная станция: что она будет делать на Луне

С космодрома Восточный запустили созданную в Химках станцию «Луна-25»

#ночь
#данные
#ракета
#аппарат
#станции
#информация
#луна
Читайте нас в
Spectator: Путин говорил правду, заявляя о духовном разложении Запада
13 августа 2023, 16:59

Фото: istockphoto/Hleb Usovich

Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о неприемлемости современных нравственных ценностей, которых придерживается Запад. Об этом написала британская журналистка Лайонел Шрайвер для издания The Spectator.
В своей публикации она признает правоту Путина, когда он заявляет о борьбе с бездуховным Западом, который давно уже является колыбелью и оплотом не оголтелого капитализма, а разгула ЛГБТ-пропаганды и парада трансгендеров.

«Все, что говорит Владимир Путин о закате западной цивилизации, мы каждый день видим в выпусках наших газет», — отмечает Шрайвер.

По ее словам, американцы и Евросоюз выбирают политиков, судей, военачальников, полицейских, членов правительства, директоров компаний не в соответствии с их профессиональными качествами и квалификацией, а в зависимости от того, являются ли они темнокожими, латиноамериканцами, трансгендерами или женщинами.

Журналистка подчеркнула в заключение, что за последнее десятилетие приверженность Запада перешла все разумные границы, поэтому Европе и Северной Америке остается просто признать правоту российского лидера.

Ранее Владимир Путин заявлял, что западные страны разрушают цивилизацию, оправдывая различные извращения, в  том числе педофилию.

Читайте также:

«Ат-Тауасуль»: Слова «гомосексуальность» и «гендер» запрещены к употреблению в Ираке

Общественники требуют запретить концерт Алены Швец из-за пропаганды ЛГБТ

Наемник-трансгендер из США раскрыл, за что воюет Украина

#владимир путин
#страны
#лгбт
#евросоюз
Читайте нас в
Концерн «Калашников» разработал короткоствольный автомат под патрон калибра НАТО
13 августа 2023, 14:40

Фото: istockphoto/N Rotteveel

Концерн «Калашников» впервые презентовал новую разработку: автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патроны натовского калибра 5,56 миллиметра.
Этот автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова. Разработан он был на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к круглосуточному применению, высокой точностью и кучностью стрельбы.

АК-19 станет основным образцом индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других частей российских вооруженных сил, призванный заменить в войсках автоматы АК-74 и АК-74М. Калибр 5,56 миллиметров принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен во всем мире.

Читайте также:

Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова

В Санкт-Петербурге на таможне нашли тысячу мини-автоматов Калашникова из Китая

«Калашников» начал поставки новых комплектов обмундирования для ВС России

#вооружение
#нато
#оружие
#стрельба
Читайте нас в
Путин: Строительная отрасль является локомотивом экономики
13 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Caiaimage/Trevor Adeline

Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. Поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, российский лидер высоко оценил ее роль, назвав локомотивом экономики страны. Президент также отметил, что строительный сегмент демонстрирует свою эффективность и во многом определяет устойчивость рынка труда. Он также отметил, что в отечественном строительстве всегда работали квалифицированные, преданные своему делу специалисты.

К поздравлениям президента присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал, что несмотря на мощное санкционное давление, отрасль успешно решает многоплановые задачи, поставленные президентом и правительством, а также устанавливает новые рекорды. Такое трудолюбие и преданность интересам страны заслуживают уважения и искренней благодарности.

Читайте также:

День строителя и левшей: какие праздники отмечают в мире и России 13 августа

До конца года в Химках достроят 80 проблемных объектов

Россиянам рассказали, когда начнётся строительство деревянных многоэтажек

#президент
#страны
#специалисты
#михаил мишустин
#министр
#лидер
#рф
#строительство
Читайте нас в
Приют для животных отказался отправлять кота в парламент Британии
13 августа 2023, 13:37

Фото: istockphoto/drakuliren

Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home отказался отправлять кота в здание Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента. Причина — угроза для жизни животного.
Место было признано неподходящей и опасной средой для кота, передает слова представителя организации газета Daily Mail. Ловушки токсичны и представляют собой равную угрозу как для грызунов, так и для кошек, считают зоозащитники. Как пишет издание, в парламенте используют ядовитые ловушки из-за неприлично расплодившихся крыс и мышей. Не исключено, что голодные грызуны могут просто загрызть кота, отправленного для того, чтобы их ловить.

Направить кота в здание британского парламента просили представители палаты общин. Именно центр Battersea Dogs and Cats Home поселил на Даунинг-стрит, который теперь выполняет роль главного ловца мышей в резиденции премьер-министра Англии.

Читайте также:

Кошки стали самым популярным домашним животным россиян

Ветеринар Наумова рассказала, что противопоказано есть собакам и кошкам

10 интересных фактов о кошках, которые знают не все

#здание
#кот
#парламент
#премьер-министр
Читайте нас в
Стоимость обеда из котлет и пюре достигла максимума с июня 2022 года
13 августа 2023, 11:39

Фото: istockphoto/Maxim Sparish

Средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле в России составила 254,54 рубля. Это стало максимальным показателем с июня 2022 года.
Для приготовления обеда из двух котлет с пюре потребуется 400 граммов мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 граммов растительного, свежая зелень и соль. По информации Росстата, год назад покупка такого набора продуктов обошлась бы в 262,52 рубля. Затем стоимость «котлетного набора» начала снижаться, однако позже снова выросла, передают РИА Новости. Примерно месяцем ранее такая порция продуктов стоила 254,31 рубля, а в начале года — 247,01 рубля.

За последний месяц в России подорожали яйца и картофель. Остальные продукты незначительно упали в цене. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что незначительный рост цен на мясо связан с сезонным фактором. Их снижение ожидается к концу августа с началом увеличения производства. Глава ведомства подчеркнул, что предпосылок для дефицита мяса или роста цен на него нет.

Читайте также:

В России рекордно выросло производство мяса утки

Минпродторг: В России нет предпосылок для роста цен на продукты

Региональные торговые сети будут ограничивать повышение цен на базовые продукты

#яйца
#картофель
#продукты
#мясо
#рост
#министр
#снижение
#соль
#покупка
#рф
Читайте нас в
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы
13 августа 2023, 11:03

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В Сергиевом Посаде завершены поисковые работы на месте взрыва. Об этом сообщает в своём Telegram-канале администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов провёл совещание с семьями пропавших без вести, силовиками и местным отделением Управления соцразвития. Там он заявил, что поисковые работы на территории Загорского оптико-механического завода завершены, однако следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Уточнялось, что он произошёл на складе пиротехники обанкротившейся компании «Пиро-Росс», которая арендовала ангар на территории завода.

Читайте также:

На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада

На месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел

Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде
#сергиев посад
#поиски
#завод
#взрыв
Читайте нас в
Госдума направила Правительству РФ законопроект о страховании капремонта
13 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Hero Images

В Правительство РФ направлен законопроект вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (партия ЛДПР), который предложил обязать компании, выполняющие капитальный ремонт, приобретать страхование своей работы на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что внесённый законопроект дополнит Жилищный кодекс РФ. Поправка позволит потребовать с компании, выполняющей капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, исправления недостатков в течение 30 дней.

По словам Чернышова, в настоящее время, чтобы устранить недоработки, жителям приходится подавать в суд, лишь после этого компания приступает к исправлениям, которые могут длиться более полугода. Однако бывают и случаи, что людям не удаётся добиться переделывания ремонта.

«Люди годами живут с протекающими крышами, а компания-подрядчик, фонд капремонта и управляющая компания всё это время не спеша со вкусом судятся – решают, кто должен оплатить доработки», – написал депутат в своём Telegram-канале.

К тому же, введение страховки позволит компаниям более ответственно относиться к работе, поскольку выполнять работу некачественно будет невыгодно.

Читайте также:

Вице-спикер Чернышов предложил ввести страхование капитального ремонта в России

В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья

Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт
#капитальный законопроект
#депутат
#госдума
Читайте нас в
В Приморье из-за паводков тигры выходят к людям
13 августа 2023, 10:31

Фото: istockphoto/TonyBaggett

В Приморском крае продолжаются наводнения. От паводков страдают не только люди, но и животные. Спасаясь от воды, хищники выходят из тайги прямо на дороги, которые находятся на возвышениях.
Наиболее пострадали от разгула стихии в Приморском крае Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний. Администрация Уссурийска сообщила, что за один день в городе выпало 117 миллиметров осадков, что почти соответствует месячной норме. Это привело к разрушению дамбы, сдерживающей паводки, у улицы города буквально затопило водой. Вода заливает подъезды домов. Кое-где люди передвигаются по улицам, превратившимся в реки, на лодках.

В пригородных зонах, стараясь уйти от воды, тигры выходят на дороги, которые находятся на относительных высотах. Судя по кадрам видеороликов, которые местные жители публикуют в соцсетях, животные совсем не боятся проезжающих машин. Специалисты-охотоведы тем не менее предостерегают от приближения к опасным хищникам. Из-за паводка им стало сложнее добывать пищу, а потому тигр может быть голоден и вполне способен напасть на человека.

Читайте также:

Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

В Китае выросло число погибших от наводнений

В Хабаровском крае истощенный тигр напал на лесозаготовителя

#вода
#реки
#дороги
#животные
#подъезды
#жители
#специалисты
#администрация
#тигры
#люди
Читайте нас в
Почётный гражданин Московской области, военачальник Кузнецов празднует юбилей
13 августа 2023, 10:00

Фото: пресс-служба правительства МО

Юбилей отмечает 85-летний советский и российский военачальник Леонтий Кузнецов.
Леонтий Васильевич Кузнецов родился 13 августа 1938 года в городе Аркадаке Саратовской области.
 
Является выпускником Саратовского профессионально-технического училища, Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова, Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил имени К.Е. Ворошилова.
 
Трудовую деятельность начал токарем на Саратовском заводе «Серп и молот» в 1961 году. В том же году был призван рядовым на срочную военную службу. Был направлен на учебу в военное училище.
 
От командира взвода дослужился до командующего армией и воинского звания генерал-полковник.
 
В течение 7 лет являлся командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 9 мая 1997 года и командовал парадами на Красной площади в 1995, 1996 и 1998 гг.
 
Член КПСС с 1964 года. Делегат ХХVII съезда КПСС. Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», многочисленными медалями.

Постановлением Губернатора Московской области от 22.10.1999 г. № 374- ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

Реформатор подмосковной системы обучения Лысиков отмечает день рождения

Выдающийся ученый Владимир Кашин отмечает день рождения

Тренер Винер-Усманова отмечает день рождения
#подмосковье
#военные
#юбилей
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников