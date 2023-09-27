Рослесинфорг посчитал, сколько деревьев приходится на одного жителя России

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
По данным «лесной переписи» Рослесинфорга, в России около 541 млрд деревьев.
«Известия» пишут, что в среднем на одного россиянина приходится около 3 тысяч штук, или 7 га земель лесного фонда.
Среди регионов по количеству деревьев на одного человека лидерами являются субъекты Крайнего Севера. На одного жителя Якутии приходится почти 90 тысяч деревьев, среди них лиственницы, сосны и березы. Всего в Якутии около 93,3 млрд деревьев.
Далее следует Республика Коми. Там на одного жителя приходится около 35 тысяч деревьев. Девственные леса Коми - реликтовые и одни из самых древних в стране. На территории региона более 26 млрд деревьев. Каждое второе из них является елью, а каждое пятое — сосна или берёза.
Больше 25 тысяч деревьев на одного жителя в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае.
В Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев. Это свидетельствует о высоком качестве жизни и качестве окружающей среды.
Менее всего деревьев на одного жителя в Калмыкии — всего 8 штук, в Саратовской области — 20.
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Среди регионов по количеству деревьев на одного человека лидерами являются субъекты Крайнего Севера. На одного жителя Якутии приходится почти 90 тысяч деревьев, среди них лиственницы, сосны и березы. Всего в Якутии около 93,3 млрд деревьев.
Больше 25 тысяч деревьев на одного жителя в Чукотском автономном округе, Вологодской области и Камчатском крае.
В Московской области на одного жителя приходится 180 деревьев. Это свидетельствует о высоком качестве жизни и качестве окружающей среды.
Менее всего деревьев на одного жителя в Калмыкии — всего 8 штук, в Саратовской области — 20.
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Мария Фирсова