Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

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Рособрнадзор начнет собирать сведения для ведения актуального воинского учета об учащихся отечественных школ, колледжей и вузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сказано в документе,«будет собираться информация о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения». Речь, таким образом, идёт о школьниках, студентах колледжей и тех, кто обучается по программам среднего профессионального, высшего и послевузовского образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, аспирантуры).
Соответствующие сведения будут передаваться в электронном виде в государственный информационный ресурс.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В этом году в армию отправятся 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Также документ поручил отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истёк, в запас.
По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.
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Соответствующие сведения будут передаваться в электронном виде в государственный информационный ресурс.
По словам представителя Генерального штаба контр-адмирала Владимира Цимлянского, призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации. Он пояснил, что прибывшие для прохождения службы, будут отправлены в учебные соединения и воинские части, где они получат необходимые знания и обретут навыки обращения с современной техникой, состоящей на вооружении ВС РФ, а также получат военные специальности.
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Артем Путинцев