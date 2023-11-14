Роспатент признал Петербург кулинарной столицей России

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Санкт-Петербург признан официальной культурной столицей России Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом).
«Только у нас есть книга исторических рецептов Радецкого, которая считается кулинарной библией для всех современных поваров. При этом Петербург входит в список креативных городов ЮНЕСКО именно по кулинарии, а наши шефы продолжают развивать кулинарное искусство», – приводит «Петербургский дневник» слова первого зампреда Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководителя проекта «Петербургская кухня» Сергея Маркова.
Он подчеркнул, что Северная столица достойна присвоенного ей звания как никто другой.
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Мелисса Тимофеева