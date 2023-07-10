Роспотребнадзор: из магазинов «Светофор» в Москве изъято 14 тонн просрочки

В 2023 году в День семьи, любви и верности были награждены 67 супружеских пар медалью за «Любовь и верность».

Министерство социального развития Московской области сообщило, что медалью «За любовь и верность» награждаются супружеские пары, прожившие больше 25 лет в браке и чьи дети и внуки добились успехов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



«В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты «За любовь и верность», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.





Медали за любовь и верность получили пары, добившиеся благополучия в совместной жизни и те, кто воспитал достойных детей.

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