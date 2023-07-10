Роспотребнадзор: из магазинов «Светофор» в Москве изъято 14 тонн просрочки

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«Были проведены внеплановые выездные проверки 23 магазинов "Светофор" двух юридических лиц ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150". Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей», - говорится в сообщении ведомства.
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