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Роспотребнадзор: из магазинов «Светофор» в Москве изъято 14 тонн просрочки

10 июля 2023, 19:55

Фото: iStock/monticelllo

В Москве закрыто восемь магазинов «Светофор», а с полок изъято 14 тонн нелегальной и просроченной продукции. Об этом стало известно из сообщения Роспотребнадзора.
Уточняется, что нарушения удалось выявить членам организации «Общественная потребительская инициатива», которые использовали систему маркировки маркировки «Честный знак». Именно их обращение стало поводом для работы Роспотребнадзора.

«Были проведены внеплановые выездные проверки 23 магазинов "Светофор" двух юридических лиц ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150". Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей», - говорится в сообщении ведомства.


Таким образом, из оборота была изъята продукция без документов, просроченные продукты, а также поврежденные и испорченные. Кроме того, на всех проверяемых объектах были выявлены нарушения санитарных норм. Теперь восемь столичных магазинов «Светофор» закрыты до решения суда.

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#Роспотребнадзор
#«Светофор»
#просрочка
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В Московской области к зиме готово более 40% теплосетей
10 июля 2023, 19:16

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проводят гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«На сегодня специалисты протестировали 4,5 тыс из 10,6 тыс км теплопроводов Подмосковья. Это составляет 43%», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский
Проверки проводятся с 4 апреля в 58 муниципалитетах. По данным министерства, в ходе испытаний было выявлено 137 утечек, что могло привести к 137 авариям на тепловых сетях. 
Наибольшее количество утечек замечено в Луховицах – 42. Ни одной утечки не обнаружено на теплосетях городских округов Лыткарино, Пущино и Восход.
 
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#Антон Велиховский
#МинЖКХ МО
#теплосети
#Московская область
#Подмосковье
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В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега
10 июля 2023, 19:13

Фото: iStock/Nautilus Creative

Пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.
По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул.

Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.

По информации издания, акулы и скаты часто встречаются у берегов Канарских островов. Большинство из встречающихся видов животных безвредны для человека.

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#акула
#Испания
#пляж
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67 супружеских пар из Подмосковья награждены медалью за «Любовь и верность»
10 июля 2023, 19:00

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году в День семьи, любви и верности были награждены 67 супружеских пар медалью за «Любовь и верность».

Министерство социального развития Московской области сообщило, что медалью «За любовь и верность» награждаются супружеские пары, прожившие больше 25 лет в браке и чьи дети и внуки добились успехов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты «За любовь и верность», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 


Медали за любовь и верность получили пары, добившиеся благополучия в совместной жизни и те, кто воспитал достойных детей. 

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#Верность
#любовь
#награды
#супруги
#супружеская пара
#Людмила Болотаева
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Умер переводчик Виктор Бессараб, который принял первый сигнал Гагарина с «Востока»
10 июля 2023, 18:59

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве умер 92-летний переводчик Виктор Бессараб: он принял первый сигнал Юрия Гагарина с корабля «Восток» во время первого полета человека в космос.
Виктор Бессараб был членом экипажа секретной экспедиции. Её участники первыми приняли сигнал с голосом человека из космоса на Земле.  

Виктор Бессараб умер 1 июля в своей квартире на улице Башиловская. По словам семьи Бессараба, в последнее время он ослаб и жаловался на здоровье, пишет Регнум

«Мой муж был очень светлым человеком, о нем можно говорить беспрестанно. Но пока очень тяжело, очень больно говорить После выхода на пенсию он много времени проводил с внуками, писал стихи», — рассказала Мира Львовна, жена Виктора Бессараба.
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#Бессараб
#Восток
#Гагарин
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На Лобненском шоссе построили подъезд к деревне Чашниково
10 июля 2023, 18:50

Фото: Минтранс МО

На Лобненском шоссе завершили строительство подъездной дороги к деревне Чашниково, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорога обеспечит подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям, улучшит транспортную доступность для жителей населённого пункта.
«Строители уложили асфальтобетонное покрытие на подъездной дороге к деревне Чашниково. В ближайшее время начнут наносить дорожную разметку и установят дорожные знаки. В районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда строят пешеходные переходы», – рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
Сейчас на шоссе завершается переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации. Завершить работы планируют в IV квартале этого года.

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#Алексей Гержик
#Минтранс МО
#Лобненское шоссе
#подъездная дорога
#Московская область
#Подмосковье
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Эколог Жуков: Наибольшая опасность при наводнениях — всплеск инфекций
10 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/horkins

Исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков заявил, что самой большой опасностью любых наводнений является всплеск инфекционных заболеваний.
Эксперт пояснил, что причиной тому является размывание и разрушение канализационных коммуникаций, мест размещения отходов, в том числе и особо опасных.

«Прежде всего, это кишечные инфекции: ротавирус, дизентерия, кишечная палочка, гельминты, но и не исключены гепатит А, холера, брюшной тиф, сальмонеллез, бруцеллез. Поэтому в Сочи сейчас введён запрет на купание в море, так как туда смываются все отходы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Жуков.

В связи с опасностью распространения инфекций вводятся специальные ограничения, во время которых усиливаются профилактические и прямые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Поэтому эксперт рекомендовал людям соблюдать все меры предосторожности и соблюдать все предписания и рекомендации Роспотребнадзора и МЧС.

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#наводнение
#инфекция
#безопасность
#экология
#природа
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Депутат Горелкин предложил распространить антимонопольное регулирование на социальные сети
10 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/12963734

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что антимонопольное регулирование социальных сетей и поисковиков может стать основой для шестого антимонопольного пакета, если пятый пакет окажет успешное влияние на рынок электронной торговли. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Горелкин напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом России Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Горелкин добавил, что на данный момент поправки по антимонопольному регулированию социальных сетей и поисковиков было решено приостановить. Отмечается, что шестой антимонопольный пакет зависит от положительного действия пятого пакета.

Депутат уточнил, что в результате многих и долгих обсуждений появился законопроект, не позволяющий цифровым площадкам злоупотреблять монополией.

«Главное нововведение – это законодательное определение «сетевого эффекта», — написал Горелкин.

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#социальные сети
#Госдума
#законопроект
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В понедельник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
10 июля 2023, 18:30

Фото: istockphoto / MaYcaL

В понедельник вечером, 10 июля, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Щёлковском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

Сегодня местами в Подмосковье идёт дождь, во многих округах погода к вечеру ухудшится.

При высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование — колёса практически теряют сцепление с проезжей частью и "всплывают". Необходимо выбирать оптимальную скорость движения и оценивать дорожную ситуацию.

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Подмосковье назвали победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
10 июля 2023, 18:18

Фото: Минсоцразвития МО

Семья Негиных из городского округа Люберцы победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. Негиным не было равных в номинации «Многодетная семья».
Святослав Григорьевич и Мария Витальевна познакомились ещё в школе, а сейчас воспитывают пятерых детей. Старшему – 11 лет, младшей – всего год.
 
Многодетная семья ведёт активный образ жизни, посещает спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, занимая призовые места. По выходным летом Негины устраивают семейный велопробег, а зимой – лыжные прогулки по лесу.
 
В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил Марию Негину почётным знаком «Материнская слава».
 
«В регионе проживает более 103 тыс многодетных, для которых действует широкий комплекс мер социальной поддержки. Это и компенсация за ЖКУ, и выплаты на школьную форму, и бесплатное питание детей в школе, и компенсация стоимости санаторно-курортных путёвок. Чтобы получить статус многодетной семьи, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг», – заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
 
Всего в этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 79 семей в пяти номинациях. 

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Подмосковье ищет медработников