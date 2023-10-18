Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя

Начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, так как существует множество рисков. Об этом Прусаков сообщил на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.