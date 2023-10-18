Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin
Начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, так как существует множество рисков. Об этом Прусаков сообщил на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
По словам Прусакова, потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал, что относится к числу существующих рисков.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал инициативу о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя, которую предложил сенатор Андрей Клишас. Однако должен быть обеспечен контроль такой деятельности.
На данный момент Минфин РФ ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. По данным финансового ведомства, это поможет обелить рынок.
Читайте также:
Минпромторг одобрил инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя
Жители Подмосковья смогут онлайн узнавать, в каких магазинах запретили продавать алкоголь
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал инициативу о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя, которую предложил сенатор Андрей Клишас. Однако должен быть обеспечен контроль такой деятельности.
Читайте также:
Минпромторг одобрил инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя
Жители Подмосковья смогут онлайн узнавать, в каких магазинах запретили продавать алкоголь
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили
Екатерина Коршунова