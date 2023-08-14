Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

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Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за месяц число заражений ковидом в мире выросло почти вдвое — на 80%. По данным организации, с 10 июля по 6 августа число заразившихся достигло почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Но число летальных исходов за данный период сократилось на 57% в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
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