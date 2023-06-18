Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры в России

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Глава Роспотребнадзора Попова предупредила о рисках распространения холеры в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова выразила опасения относительно возможного распространения холеры в России, сообщает РИА Новости.
Хотя она упомянула, что случаи заражения холерой в России на протяжении последних нескольких лет практически отсутствовали, риск распространения болезни всё ещё существует.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что эффективной защитой от холеры является, в первую очередь, вакцинация.
Хотя она упомянула, что случаи заражения холерой в России на протяжении последних нескольких лет практически отсутствовали, риск распространения болезни всё ещё существует.
«Холера по-прежнему представляет угрозу. Множество стран по всему миру, к сожалению, страдают от холеры, и риски существуют во всех странах», — предупредила Попова.Она также подчеркнула, что туристы, возвращающиеся из-за границы, могут случайно привезти инфекцию с собой. Попова заявила, что Роспотребнадзор сосредоточен на предотвращении возможного проникновения холеры в страну, и активно предпринимает необходимые меры в этом направлении.
Ранее врач-инфекционист Елена Мескина заявила, что эффективной защитой от холеры является, в первую очередь, вакцинация.
Артем Кузьмин