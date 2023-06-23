Роспотребнадзор признал пригодным для отдыха 41 подмосковный пляж

Фото: МинЖКХ МО
В число пригодных для купания зон включены Княжеский пруд «Жукова гора» в городском округе Егорьевск, озеро «Белое» в санатории ФССП «Зелёная Долина», пляж озера Сенеж в Солнечногорске, зона рекреации и пляж на Оке в микрорайоне Щурово города Коломны, водоём в Макарове городского округа Черноголовка, водоём «Горский» под Орехово-Зуевым, зона отдыха «Любляна» в Егорьевске и другие.
Подмосковный Роспотребнадзор напомнил, что купаться разрешено только в официально установленных местах отдыха. Знак «Купаться запрещено» означает, что вода в этом месте не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные пляжи и зоны отдыха у воды нанесли на карту.