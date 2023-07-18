Роспотребнадзор снял с продажи в Подмосковье более 100 кг мяса

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В Подмосковье снято с продажи семь партий мяса общей массой более 100 кг. Об этом сообщили в пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Московской области. Это было сделано по результатам лабораторного контроля из-за несоответствия требованиям и истечения срока годности.
«За первое полугодие 2023 года было проверено 349 объектов производства и оборота мясной продукции, исследовано 95 проб на санитарно-химические и 841 проба – на микробиологические показатели. Токсичные элементы в виде кадмия, мышьяка и свинца не выявлены», – уточнили в пресс-службы.Отклонения по качеству мяса в показателях пищевой ценности, массовой доли сухих веществ и содержании соли также не обнаружены.
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Лора Луганская