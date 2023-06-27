Роспотребнадзор заявил, что риски завоза чумы на территорию России отсутствуют

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Роспотребнадзор: Риски завоза чумы на территорию России исключены, проводятся все профилактические меры
Роспотребнадзор исключил риски завоза чумы на территорию России из Монголии. Об этом пишет агентство ТАСС.
В пресс-службе ведомства заявили, что ситуация с эпидемией находится на особом контроле. Сообщается, что территория, где был зафиксирован случай заражения, находится на достаточном расстоянии от границы с РФ. На территории государства соблюдается весь перечень мер для исключения завоза чумы, заверили в ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Роспотребнадзор рекомендует регионам подготовиться к противочумным мероприятиям.
В пресс-службе ведомства заявили, что ситуация с эпидемией находится на особом контроле. Сообщается, что территория, где был зафиксирован случай заражения, находится на достаточном расстоянии от границы с РФ. На территории государства соблюдается весь перечень мер для исключения завоза чумы, заверили в ведомстве.
Анастасия Крестьянова