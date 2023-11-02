Росприроднадзор запустил акцию «Новогодняя экоигрушка»

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Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» Росприроднадзора анонсировала с 1 ноября акцию «Новогодняя экоигрушка».
Поучаствовать могут все желающие. Акция продемонстрирует как вторичное использование отходов и ненужных вещей уменьшает вред экологии, а также дарит радость и положительные эмоции. Творческие работы принимают с 1 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Чтобы принять участи, нужно самостоятельно изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги. Сопроводить игрушку рассказом о ней и добавить информацию о себе.
Отправить посылку с описанием до 1 декабря следует по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования».
Ранее сообщалось, что проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ. Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.
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Чтобы принять участи, нужно самостоятельно изготовить новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги. Сопроводить игрушку рассказом о ней и добавить информацию о себе.
Ранее сообщалось, что проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ. Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.
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Мария Фирсова