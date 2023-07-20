Росреестр Подмосковья передал детям новых регионов России более 200 книг

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
Весь коллектив регионального Росреестра принял участие в акции, благодаря чему удалось собрать свыше 200 книг. Управление Росреестра приняло участие в акции по инициативе Молодежного совета, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Главной целью Всероссийской акции «Дети — детям» выступает приобщение подрастающего поколения к чтению, познакомиться с классической литературой, привлечь внимание детей культуре, традициям и истории страны.
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