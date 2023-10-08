Российская актриса Прудникова опровергла информацию о своём похищении боевиками ХАМАС

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Информация о похищении палестинскими боевиками ХАМАС россиянки Елизаветы Прудниковой не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в социальных сетях распространилось фото 21-летней российской актрисы Елизаветы Прудниковой, которую, якобы, похитили боевики палестинского движения ХАМАС.
Однако девушка вышла на связь и сообщила, что в настоящее время находится в России. А пропавшая в Израиле девушка, которую по ошибке записали как «Елизавету Прудникову», на самом деле, является жительницей Лиссабона по имени Карина Притика.
Ранее в посольстве России в Израиле началась проверка информации о якобы похищенных россиянках. В пресс-службе диппредставительства отметили, что родственники девушек не обращались в консульство. А сами девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства.
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Однако девушка вышла на связь и сообщила, что в настоящее время находится в России. А пропавшая в Израиле девушка, которую по ошибке записали как «Елизавету Прудникову», на самом деле, является жительницей Лиссабона по имени Карина Притика.
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Анастасия Чинкова