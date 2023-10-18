Российская дочерняя компания Google признана банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию американской корпорации Google, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, только за последний год чистый убыток ООО «Гугл» составил 10,2 млрд рублей. Общая задолженность — 53,6 млрд рублей.
Отмечается, что требования к компании предъявили более тысячи российских юридических лиц. Основная причина жалоб — неоказание услуг по размещению рекламы. При этом, основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.
Компания начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая прошлого года. В «Гугл», что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств».
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Отмечается, что требования к компании предъявили более тысячи российских юридических лиц. Основная причина жалоб — неоказание услуг по размещению рекламы. При этом, основной голосующий кредитор в реестре – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.
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Евгения Парфентьева