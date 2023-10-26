Российская экспедиция обнаружила в Арктике неизученные микроорганизмы

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«Арктический плавучий университет» обнаружил в Баренцевом море новые микроорганизмы.
Об этом рассказала пресс-служба «Курчатовского института», сообщает ТАСС. Специалисты Курчатовского геномного центра изучили пробы. Было выявлено два типа органических сообществ.
Из-за смешивания вод в каждом море обитает только одно сообщество подобных микроорганизмов. Начальник лаборатории синтетической биологии Курчатовского геномного центра Зоригто Намсараев говорит, что причиной появления многих типов органических сообществ связано с кольцевым течением. Оно образуется осенью и зимой.
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«Одно представлено микроорганизмами «атлантического» типа, попадающими в Баренцево море с теплым течением из Атлантического океана. А второе сообщество, «баренцевоморского» типа, стало для ученых неожиданностью», —говорят в пресс-службе института.
«Возможно, за период изоляции кольцевым течением состав микробного сообщества мелководья изменился, и мы, взяв пробы в районе Новой Земли, «поймали» этот измененный состав», —сообщает ученый.Дальнейшие исследования могут изменить представление научного сообщества о морских микроорганизмах. Допускается вариант, что сообщества устроены гораздо сложнее, чем считалось ранее.
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Мария Фирсова