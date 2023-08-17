Российская молодежь стала потреблять меньше продуктов питания

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По итогам прошедшего года зафиксировано, что в России снизилось потребление основных групп питания молодыми семьями. По сравнению с прошлым годом, снижение составило 8-22%. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на бюллетень Росстата.
Отмечается, что неполные российские семьи также снизили потребление еды в текущем году. Рацион таких семей был сокращен практически по всем категориям продуктов, но овощи и бахчевые они продолжили покупать с такой же регулярностью, как и в прошлом году.
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Анастасия Крестьянова