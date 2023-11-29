Российская молодёжь перестала доверять банковским вкладам для сбережений

Фото: iStock/Jinda Noipho
Более половины жителей России в возрасте до 35 лет не доверяют банковским вкладам как способам хранения сбережений. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 58% российской городской молодёжи не рассматривают такой инструмент для хранения сбережений как банковские вклады. Причём, чем ниже доходы и потребительские возможности россиян, тем больше они сомневаются в правильности хранения денег на банковском счету.
Опрошенные заявили, что альтернативой банковским вкладам могут быть такие способы фиксации сбережений как бизнес, вклад в недвижимость и драгоценные металлы. Согласно статистике, с прошлого года число россиян, которые предполагают использование таких методов, значительно возросло.
Также опрос показал, что 13% граждан считают, что в настоящее время невозможно накопить на крупную покупку, планомерно откладывая небольшие суммы.
Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что накопить, например, на квартиру возможно, только откладывать нужно крупные суммы.
При этом, несогласных и разочаровавшихся в такой стратегии было больше среди более взрослых респондентов.
Кроме того, опрос показал, что в 2023 году исчезла категория опрошенных, которые откладывали деньги на будущую пенсию. В то время как в прошлом году таких россиян было 13%. Но, вместе с тем, появилась новая категория, состоящая из тех, кто откладывает средства на переезд в другое государство.
70% респондентов убеждены, что государство должно обеспечивать россиянам «безбедную старость». Молодёжь, по оценкам исследователей ВЦИОМ, обеспокоена тем, что не сможет самостоятельно накопить средства на пенсию.
Также большинство опрошенных выразили убеждённость в том, что нынешнего размера пенсии им бы не хватило, если бы они достигли этого возраста сейчас.
Читайте также:
ВЦИОМ: Большая часть россиян выступила против создания министерства счастья
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос: Более половины россиян считают свою страну лучшей в мире
Опрошенные заявили, что альтернативой банковским вкладам могут быть такие способы фиксации сбережений как бизнес, вклад в недвижимость и драгоценные металлы. Согласно статистике, с прошлого года число россиян, которые предполагают использование таких методов, значительно возросло.
Вместе с тем 19% опрошенных заявили, что накопить, например, на квартиру возможно, только откладывать нужно крупные суммы.
При этом, несогласных и разочаровавшихся в такой стратегии было больше среди более взрослых респондентов.
Кроме того, опрос показал, что в 2023 году исчезла категория опрошенных, которые откладывали деньги на будущую пенсию. В то время как в прошлом году таких россиян было 13%. Но, вместе с тем, появилась новая категория, состоящая из тех, кто откладывает средства на переезд в другое государство.
70% респондентов убеждены, что государство должно обеспечивать россиянам «безбедную старость». Молодёжь, по оценкам исследователей ВЦИОМ, обеспокоена тем, что не сможет самостоятельно накопить средства на пенсию.
Также большинство опрошенных выразили убеждённость в том, что нынешнего размера пенсии им бы не хватило, если бы они достигли этого возраста сейчас.
Читайте также:
ВЦИОМ: Большая часть россиян выступила против создания министерства счастья
Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос: Более половины россиян считают свою страну лучшей в мире
Анастасия Чинкова