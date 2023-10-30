Российская порноактриса Эльфи откажется от гражданства РФ из-за своих «талантов»

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Популярная российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала, что планирует отказаться от российского гражданства в пользу грин-карты США. Об этом Эльфи сообщила в беседе с журналисткой Ириной Шихман*.
Эльфи поделилась, что уже начала процесс изменения гражданства и получения паспорта США. Она рассказала, что на данный момент есть одобрение на грин-карту в США по визе талантов.
По ее словам, Эльфи подавала заявку по визе талантов со своей главной профессией. Она отметила, что если ее грин-карту одобрят, то это станет признаком того, что профессия порноактрисы в Вашингтоне является «нормальной».
Напомним, в прошлом году Эльфи возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub.
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«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо», — пояснила актриса фильмов для взрослых.
Напомним, в прошлом году Эльфи возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub.
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Екатерина Коршунова