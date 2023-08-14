Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса

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Российская станция «Луна–25» передала первые снимки, сделанные в ходе полета в космос к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской Академии наук (РАН).
В РАН отметили, что все элементы конструкции станции «Луна-25» работоспособны и готовы исследовать естественный спутник Земли.
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