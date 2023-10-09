Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль

10 октября во всем мире отмечается день психического здоровья. Вопреки мнениям о том, что психологическими заболеваниями считаются самые сложные виды отклонений в виде шизофрении или биполярного расстройства, распространенными диагнозами в этой области являются депрессия и тревожное расстройство, с которыми люди могут столкнуться в следствие травм или душевных потрясений. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения праздника, его традициях и интересных фактах.

История праздника

Традиции праздника

Интересные факты

Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян

Торжество было учреждено в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ). В 2002 году с инициативой присоединиться к международному празднику выступила Российская академия медицинских наук. Целью праздника является информирование общественности о проблемах психологического здоровья, о том, что может спровоцировать психические расстройства, как противостоять таким факторам, а также о том, какие способы лечения существуют.В этот день проходят торжественные мероприятия в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении заболеваний психики. Среди сотрудников учреждений проводятся семинары, лекции, тренинги. В честь торжества выпускаются брошюры, журналы, памятки, посвященные способам преодоления кризисных этапов в жизни, выходу их депрессии, способах укрепления психического здоровья.Расстройства психики часто встречаются в молодом возрасте. Наиболее часто диагностируются заболевания у населения в возрасте от 15 до 24 лет.Согласно статистике за 2008 год, 20% россиян страдают расстройством психического здоровья.Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что каждый седьмой человек на Западе страдает психическим расстройством.К развитию шизофрении может привести увеличение формы твердого неба.В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием«Психологические калеки»: Почему в большом спорте не бывает здоровых детей, объяснил психолог ЗаниковАнглийские учёные заявили о негативном влиянии высшего образования на психику