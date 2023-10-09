Российские авиакомпании продолжают выполнять прямые перелеты в Израиль

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МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину.
В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации.
МИД также предоставил контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией Red Wings по номеру 7 (495) 212-12-51 или с авиакомпанией «Азимут» по номеру 7 (863) 226-00-05. Также информацию о рейсах можно отслеживать на официальных ресурсах авиакомпании Red Wings.
МИД подчеркнул, что авиакомпании уведомляют пассажиров об изменениях в расписании через электронную почту и СМС.
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МИД также предоставил контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпанией Red Wings по номеру 7 (495) 212-12-51 или с авиакомпанией «Азимут» по номеру 7 (863) 226-00-05. Также информацию о рейсах можно отслеживать на официальных ресурсах авиакомпании Red Wings.
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