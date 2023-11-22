Российские автодилеры подали в суд на Renault

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Дилерские холдинги – РТДС и «БН-моторс» подали иски в арбитражные суды против Renault после ухода французской компании с рынка РФ в 2022 году.
«Ведомости» сообщают, что общая сумма исков составляет 760 млн рублей. Renault прекратила деятельность в России в марте прошлого года. Во второй половине мая Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault отошли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получила Москва, доля Renault в «АвтоВАЗе» досталась институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу).
Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что передача активов автопроизводителя стране оформлена как «сделка за рубль» с правом на обратный выкуп. Чистый убыток Renault равнялся €2,3 млрд.
В мае этого года российские автодилеры попросили французскую корпорацию компенсировать убытки, а именно 8,5 млрд рублей, из-за ухода бренда с рынка. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо на имя президента автоконцерна Жан-Доминика Сенара.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что передача активов автопроизводителя стране оформлена как «сделка за рубль» с правом на обратный выкуп. Чистый убыток Renault равнялся €2,3 млрд.
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Мария Фирсова