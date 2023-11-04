Российские АЗС смогут продавать премиальное топливо только при наличии стандартного

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Вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить изменения в нормативную базу, которые установят новые условия для продажи премиального топлива на АЗС. Об этом он рассказал в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Отмечается, что планируется установить требование о продаже премиального топлива на АЗС только при наличии стандартного, которое ниже по себестоимости.
Новак объяснил, что такое требование с его стороны обусловлено большим количеством жалоб. Как только была начата проверка, выяснилось, что АЗС берут высокую плату за премиальное топливо. Но у автовладельцев нет другого выбора, поскольку стандартное, более дешёвое, не предоставляется.
Ранее, в конце октября, Новак сообщал о высоких ценах на топливо на отдельных российских автозаправках. На таких АЗС продают брендированное топливо с приставками «экто» и «евро». Однако, по словам вице-премьера РФ, у автовладельцев должен быть выбор.
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Новак объяснил, что такое требование с его стороны обусловлено большим количеством жалоб. Как только была начата проверка, выяснилось, что АЗС берут высокую плату за премиальное топливо. Но у автовладельцев нет другого выбора, поскольку стандартное, более дешёвое, не предоставляется.
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Анастасия Чинкова