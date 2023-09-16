Российские бомбардировщики стали в разы опаснее

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Усовершенствованные российские бомбардировщики представляют еще большую угрозу. Об этом рассказали в российском министерстве обороны.
О новом вооружении для этого самолета сообщили во время представления авиационной техники лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке.
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Екатерина Шмакова