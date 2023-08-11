Российские чиновники начали получать смартфоны на базе ОС «Аврора»

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Российским чиновникам и законодателям в качестве тестирования начали выдавать смартфоны на основе отечественной операционной системы «Аврора». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в госорганах.
«На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач», - говорится в сообщении.
Уже несколько десятков аппаратов на основе отечественной ОС в Совфед. Там эту информацию также подтвердили. Уточняется, что тестируются смартфон и планшет.
При этом OOO «Открытая мобильная платформа» разработала российскую операционную систему «Аврора». Её компоненты включают проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом.
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