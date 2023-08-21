Российские инвалиды жалуются на задержки выплаты компенсаций

Фото: istockphoto/vadimguzhva
В марте нынешнего года Минтруд сократил сроки рассмотрения заявлений на выплату компенсаций инвалидам за самостоятельно приобретенные ходунки, костыли, коляски и другие технические средства реабилитации. Решение о выплате должно быть принято не позднее, чем через 15 дней после подачи заявления, а не через 30, как было ранее. Также деньги должны быть перечислены в течение пяти рабочих дней после принятия решения. Раньше на это отводился месяц.
Читайте также:
В Подмосковье стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами
Путин отметил важность «Всероссийского общества инвалидов» для всех россиян
Подмосковные инвалиды-колясочники проверят доступность городской среды