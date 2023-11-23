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Российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок в Google

РБК: Некоторые издатели перестали получать трафик из рекомендаций Google
23 ноября 2023, 09:22
Фото: istock / pressureUA

Фото: istock / pressureUA

Некоторые российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок и перестали получать трафик из рекомендаций Google. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что с проблемой столкнулись в «Комсомольской правде» и «Царьграде». Блокировка сайтов в Google Discover негативно повлияло на их общее число посетителей. Так, показатели КП в Liveinternet упали с 6,4 млн в начале ноября до 3,7 млн, а число просмотров сократилось с 16 млн до 6,5 млн.

Блокировка могла случиться из-за ошибки обновления, которая затронула зарубежные сайты либо из-за целенаправленного сокращения. Как заявили эксперты, опрошенные изданием, ряд издания заблокировали в Discover из-за аффилированности с крупными российскими медиахолдингами, которые Google заблокировал до этого.

Ранее «Радио 1» сообщало, что арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию корпорации Google. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#эксперты
#google
#трафик
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Мособлдума проиндексировала зарплаты рабочих госучреждений
23 ноября 2023, 14:46

Фото: Мособлдума

Зарплаты более чем 44 тыс рабочих в подмосковных госучреждениях в будущем году вырастут на 6,8%. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.
«Предлагается повысить с 1 января 2024 года размер тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области на 6,8%», – сказал, представляя законопроект в региональном парламенте, первый замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин
Он отметил, что тарифная ставка, то есть показатель, на основании которого рассчитывается размер зарплаты, составит 8 тыс 231 рубль в месяц.
 
Как отмечается на сайте Мособлдумы, повышение зарплат коснётся сотрудников, занимающих должности рабочих в бюджетных организациях – сантехников, дворников и других. 

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#мособлдума
#зарплаты
#рабочие
#индексация
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв передал семье бывшего главы Подольска Жарикова награду за вклад в развитие Подмосковья
23 ноября 2023, 14:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил вдове и сыну бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Жариков скончался 10 октября в возрасте 47 лет. На церемонии присутствовали также его коллеги.
«Уважаемые Ольга Николаевна, Кирилл. Некоторое время назад мы потеряли своего коллегу и товарища, а вы – мужа и отца. С Дмитрием Вячеславовичем присутствующие работали продолжительное время на самых сложных участках – сначала в Подольске, а затем я предложил ему возглавить городской округ Серпухов. Он его объединял, наводил порядок, и сегодня Серпухов не узнать. Об этом говорят мне жители. Далее я предложил Дмитрию Вячеславовичу возглавить Подольск – сложный, большой, промышленный городской округ со славной трудовой традицией. И он это предложение принял, за что я ему благодарен», – сказал губернатор.
Воробьёв назвал Жарикова человеком неравнодушным, которого уважали и сам глава региона, и многие коллеги. 
«От имени нашей команды хочу вручить вам орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, чтобы вы знали, что ваш муж и отец был достойным государственным деятелем и старался делать всё, чтобы вверенная ему территория была в порядке. Это награда – наше уважение к Дмитрию Вячеславовичу и семье, которая его поддерживала, вдохновляла. Здесь с нами нет сегодня его мамы, но я прошу передать ей низкий поклон», – отметил Воробьёв. 
«Спасибо за награду, за то, что вы так высоко оценили работу моего мужа. У него всегда во главе угла стояли интересы жителей, он хотел изменить жизнь к лучшему, украсить облик городов, которыми руководил», – ответила Ольга Жарикова. 
Она добавила, что Дмитрий Вячеславович был открытым и честным с людьми, поэтому они ему верили. 
«Но всего этого могло бы не случиться, если бы в 2015 году вы в него не поверили как в человека и управленца. Он всегда старался оправдать ваше доверие, делал всё для этого, и на протяжении многих лет ощущал и ценил поддержку, которая придавала ему силы и уверенность в том, что он движется в правильном направлении», – заключила Жарикова. 
Дмитрий Жариков закончил Московское суворовское военное училище, Военный университет Минобороны. Был полковником юстиции в запасе. Кроме администраций Подольска и Серпухова, в разные годы он работал в прокуратуре Приволжского военного округа, Подольском гарнизоне, занимал пост заместителем прокурора Смоленской области.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#московская область
#подмосковье
#награда
#семья
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Опрос: В честь Дня матери россияне дарят цветы и парфюмерию
23 ноября 2023, 14:25

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Опрос маркетплейса «Мегамаркет» показал, что наиболее часто в честь Дня матери россияне дарят мамам цветы, кондитерские изделия и парфюмерию.
При этом, наиболее желанными подарками к этому дню стали цветы, подарочные сертификаты, деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.

«Женщины в возрасте 25-34 лет чаще отмечали электронику и средства ухода в качестве желанного подарка, респондентки 35-44 лет больше ценят товары для хобби, книги и электронику, мамы в возрасте 45-60 лет тоже хотели бы получить принадлежности для хобби, книги, а также кофе и чай», — приводит RT текст исследования.

Кроме этого, аналитики установили, что 71% граждан обоих полов от 25 до 60 лет знают о Дне матери, 35% из них готовят к празднику подарки, а 17% устраивают семейное торжество.

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#цветы
#украшения
#книги
#подарки
#мать
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Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
НАПК: В Украине признали немецкую компанию Knauf «спонсором войны»
23 ноября 2023, 14:02

Фото: istock / Liukov

Украинское правительство расширило список «международных спонсоров войны», добавив в него крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) страны.
Сообщается, что такое решения приняли из-за отказа Knauf  покидать российский рынок. По информации НАПК, в 2022 году немецкая компания уплатила 117 миллионов долларов налогов в бюджет Российской Федерации.

«НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны», — сказано в публикации.
Украина начала составлять список «международных спонсоров войны» в связи с проведением российской специальной военной операции. Представители ведомства много раз заявляли, что таким образом они рассчитывают заставить зарубежные компании отказаться о ведения бизнеса в России.

Ранее сообщалось, что бывшей владелице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до 5 лет тюремного заключения за неуплату налогов и махинациями с бизнесом, который она недавно продала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
#бизнес
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В городском округе Дубна впервые сделают освещение на Новом шоссе
23 ноября 2023, 13:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В городском округе Дубна вдоль трассы Новое шоссе будут установлены фонари на протяжении всего участка дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского ок
Фонари будут на протяженности всего шоссе по обе стороны дороги.

«Сегодня начали бурить ямы под опоры освещения на Новом шоссе. Напомню, этот участок дороги протяжённостью почти 6 километров включили в областную программу по просьбе наших жителей», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Стоит отметить, что Новое шоссе было проложено 60 лет назад и за все время существования трассы на ней ни разу не устанавливали даже малейшее освещение.

Кроме этого, все работы по бурению и установки фонарей проводятся счёт средств бюджета Московской области. Завершить установку и включить освещение обещают в концу текущего года.

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#шоссе
#освещение
#трассы
#участок
#ямы
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Перемолотые кости и патогенные бактерии: из чего сделаны пельмени на российских прилавках
Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку, сальмонеллу и листерию
23 ноября 2023, 13:55

Фото: IStock/camptoloma

Роскачество обнаружило опасные патогены в пельменях популярных торговых марок. Редакция «Радио 1» расскажет, какая продукция оказалась заражена, как уберечься от опасного продукта, и чем грозит попадание в организм сальмонеллы.

Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях


Специалисты Роскачества проверили проверку продаваемых в России пельменей. Эксперты изучили состав продукции 20 популярных марок. В результате исследования оказалось, что в продукции «Вкусвилл» и «Горячая штучка» содержится сальмонелла. Кроме того, аналогичный патоген, кишечная палочка и бактерии листерии были выявлены в пельменях торговых марок «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково.
 
В ведомстве допустили, что патогены могли попасть в продукцию из-за использования мяса механической обвалки. Производители некоторой продукции уже начали проводить корректирующие мероприятия, о чем было уведомлено Роскачество.

Чем опасна сальмонелла, листерия и кишечная палочка

 
Кишечная палочка может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, одним из которых является поражение почек. При попадании в организм, бактерия вызывает дискомфорт в желудке и диарею. При несвоевременном лечении или протекании болезни бессимптомно, может развиться синдром, парализующий кровеносные сосуды. Осложнение чревато разрушением кровяных клеток.

Такой патоген как листерия, может привести к развитию менингита. Болезнь начинается с сильных головных болей, высокой температуры, затем у человека наблюдается болезненность и излишняя напряженность шейных мышц.
 
Бактерии сальмонелла провоцирует развитие тяжелой инфекции. Сальмонеллез проявляет себя на следующие сутки после того, как человек был инфицирован. Симптомы заболевания длятся около недели, затем наступает выздоровление или интоксикация. В некоторых случаях человеку необходима экстренная госпитализация.

Диетолог Круглова назвала лучшее время суток для употребления пельменей
Диетолог Круглова назвала лучшее время суток для употребления пельменей

Основными симптомами заболевания является рвота, диарея, боли в области живота и высокая температура.

В каких марках пельменей нет патогенов


Согласно исследованиям Роскачества, опасные вещества не найдены в пельменях торговых марок: «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон», «Мираторг».


Почему пельмени оказались заражены


Председатель «Общественной потребительской инициативы», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что нарушения в сфере мясной продукции увеличились из-за введения моратория на проверку бизнеса.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом, случаи фальсификации пищевой продукции увеличились в четыре раза. Он также подчеркнул, что при выявлении опасных патогенов, производитель продолжает свою деятельность. 

Павлов пояснил, что контролирующие органы лишь выносят производителю предупреждение. О том, что делать, если отравление связано с конкретным продуктом и куда обращаться, читайте в материале «Радио 1».

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#мясо
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В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве с МГУ
23 ноября 2023, 12:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне подписали соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ и МГУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В рамках сотрудничества планируется расширить взаимодействие по целому ряду направлений в образовательной сфере и совместной реализации научных проектов, а также в использовании IT-инфраструктуры. 

«Соглашение  предусматривает активное развитие филиала МГУ в Дубне. Как рассказал директор ОИЯИ Григорий Трубников, как минимум вдвое будет увеличено количество кафедр. Уже готова к открытию кафедра больших данных и компьютинга», - поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме этого, в 2024 году планируется открытие кафедры радиобиологии и радиохимии.

Стоит отметить, что укрепление научно-образовательных связей университетов поможет достойному развитию кадрового потенциала.

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#подмосковье
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Глава Каширы Шувалов вручил награды работникам транспорта
23 ноября 2023, 12:46

Фото: администрация городского округа Кашира

20 ноября работники транспорта отметили свой профессиональный праздник.
Праздник молодой, но за ним стоят традиции, которые связаны с профессионализмом и ответственностью работников дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилистов и железнодорожников, моряков и речников, сотрудников метрополитена и многих других людей. Они с честью выполняют свою работу.

Их ежедневный труд обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, благодаря им доставляются грузы, продукты питания, почта. Они реализуют планы строительства и множество других задач, от решения которых зависит слаженная работа и жизнь государства.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вместе с председателем Совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Буровым и депутатом Московской областной Думы Андреем Голубевым вручили заслуженные награды каширским работникам транспорта.

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#транспорт
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#михаил шувалов
#награды
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Каширские полицейские отметили 100-летний юбилей службы участковых уполномоченных
23 ноября 2023, 12:36

Фото: администрация городского округа Кашира

Службе участковых уполномоченных полиции в системе МВД России - 100 лет.
В честь знаменательного события в ОМВД России по городскому округу Кашира прошло торжественное мероприятие.  

Своих коллег с профессиональным праздником поздравил начальник ОМВД России по городскому округу Кашира полковник полиции Василий Троицкий. Он пожелал им надежного тыла, семейного благополучия, поддержки товарищей по службе.

Василий Троицкий поблагодарил участковых за добросовестное выполнение служебных обязанностей.  

«Ответственность, возложенная на участкового уполномоченного полиции, требует твёрдости и решительности. От высокого профессионализма и грамотных действий участковых зависит порядок и покой граждан городского округа», - отметил Василий Троицкий.  
Отличившихся сотрудников отметили Почетными грамотами и ценными подарками.

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#кашира
#полиция
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