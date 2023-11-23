Российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок в Google

Фото: istock / pressureUA
Некоторые российские издатели столкнулись с очередной волной блокировок и перестали получать трафик из рекомендаций Google. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что с проблемой столкнулись в «Комсомольской правде» и «Царьграде». Блокировка сайтов в Google Discover негативно повлияло на их общее число посетителей. Так, показатели КП в Liveinternet упали с 6,4 млн в начале ноября до 3,7 млн, а число просмотров сократилось с 16 млн до 6,5 млн.
Блокировка могла случиться из-за ошибки обновления, которая затронула зарубежные сайты либо из-за целенаправленного сокращения. Как заявили эксперты, опрошенные изданием, ряд издания заблокировали в Discover из-за аффилированности с крупными российскими медиахолдингами, которые Google заблокировал до этого.
Ранее «Радио 1» сообщало, что арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую дочернюю компанию корпорации Google. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона
Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»
Алина Юрчак