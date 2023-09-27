Российские компании сообщили о кадровом дефиците

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91% российских компаний ощущают нехватку кадров.
Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру», пишет «Лента.ру».
В опросе принимали участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Оказалось, что 43% компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, а именно слесарей, сварщиков, токарей и швей. 22% не хватает менеджеров (управляющих и руководителей проектов).
Кадровый дефицит затронул и сферы, где требуются инженеры (18%), IT и HR-специалисты (12%), маркетологи и бухгалтеры (7%), аналитики, топ-менеджеры и строители (5%), дизайнеры (4%) и юристы (2%).
62% российских компаний борются с дефицитом повышением зарплат сотрудникам, а также развивают бренд работодателя (43%) и улучшают условия труда (40%).
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В опросе принимали участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Оказалось, что 43% компаний испытывают нехватку рабочих специалистов, а именно слесарей, сварщиков, токарей и швей. 22% не хватает менеджеров (управляющих и руководителей проектов).
62% российских компаний борются с дефицитом повышением зарплат сотрудникам, а также развивают бренд работодателя (43%) и улучшают условия труда (40%).
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Мария Фирсова