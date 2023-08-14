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Российские компании жалуются на нехватку сотрудников из-за маленьких зарплат

14 августа 2023, 12:47

Фото:istockphoto/AaronAmat

Неконкурентный уровень зарплат - одна из основных причин сложностей с наймом сотрудников в стране.
«Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного рекрутинговой платформой HeadHunter, пишет, что российские компании признают фундаментальной проблемой дефицит кадров. 44% респондентов отмечают низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям как главный фактор кадрового дефицита.

Медианная зарплата по вакансиям в стране в июле прошлого года составила 58,3 тыс. рублей. Что на 26% выше, чем было в начале 2023 года. А зарплатные ожидания соискателей за этот период выросли на 2%, достигнув 57,4 тыс. рублей.


В числе других внутренних причин, которые вызывают проблемы с наймом, названы слабое развитие бренда компании, завышенные требования к кандидатам и мало привлекательные условия труда. Только 22% опрошенных связывают нехватку рабочих рук с внешними факторами (геополитическая ситуация и демографические тренды).

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#работа
#зарплата
#деньги
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В Подмосковье из аварийных домов переселены 28 человек в 5 округах
14 августа 2023, 13:07

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных жилых помещений переселены 28 человек в пяти муниципалитеах.

За прошлую неделю жильцы 11 аварийных жилых помещений переселены в благоустроенные квартиры в новых домах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Кроме того, жильцам выплатили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме.

Новое жильё получили жители Мытищ, Рузы, Пушкинского, Богородского и Одинцовского городских округов.

Общая площадь расселяемого аварийного жилья составила 534,4 квадратных метров.

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#московская область
#губернатор
#жильё
#квартиры
#жители
#расселение
#служба
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Маску и Цукербергу предложили провести поединок в Помпеях
14 августа 2023, 13:05

Фото: iStock/dbvirago

Мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом. Об этом сообщает агентство Adnkronos.
«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.

Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.

Напомним, ранее Марк Цукерберг сообщил, что больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе» Цукерберга.

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#евро
#операция
#бизнесмен
#мэр
#илон маск
#бокс
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Форум «Многодетная Россия» собрал в Подмосковье 600 представителей 37 муниципалитетов
14 августа 2023, 13:04

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

Более 600 членов многодетных семей из 37 подмосковных муниципалитетов посетили VI Московский областной семейный Форум «Многодетная Россия». Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты Московской области по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Марина Кондратович.
Ежегодный форум в течение трёх дней проходил на территории оздоровительного центра «Изумрудный» в Шатуре. На площадке собрались семьи, у которых трое и более детей. 
«За многие годы форум стал самой крупной PROсемейной площадкой в Подмосковье. Более 600 участников из 37 муниципалитетов региона на три дня собираются на дискуссионных, спортивных и развлекательных площадках. В программе предусмотрены разнообразные активности. Это и #ОтцыVделе, где дети пробуют силы в полосе препятствий, и обучение оказанию первой помощи. Также мы писали письма солдатам, устроили кулинарный конкурс «Медовый Спас», раздали школьные наборы», – рассказала Кондратович
Цели форума – организация семейного отдыха, формирование положительного образа многодетной семьи в обществе, проработка новых механизмов поддержки семьи, отцовства, материнства и детства в нынешней экономической и политической ситуации.
«Темы поднимаем разные: выплаты компенсаций вместо предоставления земельных участков, создание «Школы отцов» при женских консультациях, меры поддержки больших семей», – сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин
Он напомнил, что в этом году многодетные малообеспеченные семьи получили дополнительную льготу – выплату в 7 тыс рублей на покупку школьной формы. Также предусмотрена частичная компенсация отдыха детей – 9 тыс рублей на каждого ребёнка
 
Организаторами форума выступили администрация городского округа Шатура и Общественная палата Московской области. 

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#шатура
#форум
#многодетные семьи
#дети
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В балашихинском ЖК «Героев» ввели в эксплуатацию корпус на 240 квартир
14 августа 2023, 12:41

Фото: Минжилполитики МО

В жилом комплексе «Героев» в Балашихе ввели корпус на 240 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области, которое выдало разрешение на ввод в эксплуатацию девелоперу «Главстрой регионы».
Корпус представляет собой современное 21-этажное здание общей жилой площадью 10,5 тысяч кв м. Для новосёлов доступны разные виды планировочных решений – от студий до четырёхкомнатных лотов.
 
Жилой квартал расположен рядом с Ольгинским лесопарком. В нём уже открыт детсад на 250 мест. Запланировано строительство ещё одного садика для 220 малышей, а также школы на 1320 учащихся.

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#подмосковье
#московская область
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
14 августа 2023, 12:28

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

14, 15 и 16 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области с 11 по 13 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В понедельник, 14 августа на большей части Московской области ожидается Iкласс пожарной опасности, в Егорьевском и Талдомском лесничествах — II класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Во вторник, 15 августа на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве — I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В среду, 16 августа на большей части региона ожидается IIкласс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.

Сегодня воздух прогреется до 18-21 С, ночью — 15-16С. Синоптики обещают облачную погоду с дождями в первой половине дня и прояснения — к вечеру.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#воздух
#возгорание
#служба
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Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка на схемах метро
14 августа 2023, 12:26

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро. Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сообщается, что в своем предложении Минтранс ссылается на многочисленные обращения граждан. 

Решение по переводу на английский язык схем, указателей и объявлений остановок, регионы будут согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.

Ранее в столичном метро, МЦК и монорельсе объявлять станции на английском языке перестали в 2021 году.

Напомним, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи. По мнению Даванкова, данная мера приведёт к тому, что водители будут меньше садиться за руль нетрезвыми.

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#депутат
#станции
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Восстанавливать аэропорт Мариуполя в ближайшие два года не планируют
Хуснуллин: Аэропорт Мариуполя до 2026 года восстанавливать не планируется
14 августа 2023, 12:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, работы по данному вопросу начнутся в 2026 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что до ближайшего аэропорта не более 150 километров, однако, работы по восстановлению аэропорта в Мариуполе будут произведены, но не ранее, чем через два года. 

В ходе беседы с журналистами Хусснулин также сообщил, что здание аэропорта сильно разрушено, но взлетная полоса осталась в неплохом состоянии. 

По его словам, у властей есть планы на изыскательные работы по аэропорту в Мариуполе, они будут выполнены в ближайшие несколько лет, заключил Хуснуллин. 

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#здание
#дома
#строители
#мариуполь
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В Подольске открыли обновлённый сквер у Дома культуры имени 1 Мая
14 августа 2023, 11:58

Фото: Министерство благоустройства МО

В подольском микрорайоне Климовск после благоустройству открыли сквер у ДК имени 1 Мая. Как сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, работы проводили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Это одно из четырёх общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году в городском округе Подольск. Сквер вошёл в программу обустройства небольших зон отдыха в шаговой доступности. 
 
В сквере площадью 0,2 га появилась новая дорожно-тропиночная сеть. В зоне тихого отдыха разместили садовые диваны и урны. Информационные стенды рассказывают об истории Подольска. Со стороны Дома культуры установили стенды с театральной программой. 
 
Территорию сквера дополнительно озеленили и оборудовали современными системами уличного освещения, установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

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#дк
#дом культуры
#подмосковье
#московская область
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Блогера-трансгендера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
14 августа 2023, 11:42

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Петров должен заплатить штраф в течение 60 дней. По решению московского суда блогера также оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. 

По данным следствия, 26 мая 2023 года в телеграм-канале Петрова нашли посты про смену пола и прикладные практики однополой любви. Его пригласили на заседание, но он так и не явился в здание суда. После чего покинул Россию.

Напомним, ранее в московском аэропорту «Домодедово» Андрея Петрова задержали. В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии. Также было принято решение о включении каналов блогера в реестр запрещенных сайтов.

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