Российские компании жалуются на нехватку сотрудников из-за маленьких зарплат

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Медианная зарплата по вакансиям в стране в июле прошлого года составила 58,3 тыс. рублей. Что на 26% выше, чем было в начале 2023 года. А зарплатные ожидания соискателей за этот период выросли на 2%, достигнув 57,4 тыс. рублей.
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