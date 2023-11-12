Корабли ВМФ РФ впервые за полвека зашли в порт Бангладеш

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Российские кораблик впервые за полвека вошли в порт Бангладеша. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в крупнейшем в стране порту Читтагонг пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», а также танкер «Печенга».
Российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что это знаменательное событие, поскольку последний раз российские корабли заходили в порт государства 50 лет назад. Это произошло в рамках малоизвестной операции, целью которой была расчистка и разминирование Читтагонга.
Также посол сообщил, что в 1971 году, когда Бангладеш получил независимость, лишь Советский Союз согласился оказать помощь в разминировании порта. В результате работы советских моряков, порт вновь стал доступен для судов со всего мира.
Читайте также:
У берегов Сахалина подал сигнал бедствия российский корабль «Виктория»
30 октября – День основания Российского военно-морского флота: как отмечают
В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой
Российский посол в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил, что это знаменательное событие, поскольку последний раз российские корабли заходили в порт государства 50 лет назад. Это произошло в рамках малоизвестной операции, целью которой была расчистка и разминирование Читтагонга.
Читайте также:
У берегов Сахалина подал сигнал бедствия российский корабль «Виктория»
30 октября – День основания Российского военно-морского флота: как отмечают
В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой
Анастасия Чинкова