Российские космонавты запустили с МКС спутник с солнечным парусом

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»
В первую очередь, они осуществили запуск студенческого спутника «Парус-МГТУ» с помощью специального пускового устройства.
Этот запуск направлен на изучение движения космического аппарата, использующего солнечные паруса для маневрирования в космосе.
Помимо этого, космонавты сумели успешно отключить контур дополнительного радиатора на модуле «Наука» от его основного контура. Эта мера позволила отсоединить резервный контур радиатора, который был источником утечки воздуха в пространство 9 октября. Они также осмотрели и сфотографировали место утечки, что поможет специалистам на Земле выявить причины инцидента.
Важным этапом был сам запуск студенческого спутника и наблюдение за раскрытием его солнечного паруса. Этот парус позволяет регулировать тягу и орбиту спутника путем изменения длины паруса, который подвергается воздействию солнечных заряженных частиц.
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Помимо этого, космонавты сумели успешно отключить контур дополнительного радиатора на модуле «Наука» от его основного контура. Эта мера позволила отсоединить резервный контур радиатора, который был источником утечки воздуха в пространство 9 октября. Они также осмотрели и сфотографировали место утечки, что поможет специалистам на Земле выявить причины инцидента.
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Артем Кузьмин