Российские медики жалуются на низкие зарплаты

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Российские медики в массовом порядке столкнулись с проблемой.
РЕН ТВ пишет, что зарплату медики получают вовремя, только меньше, чем рассчитывали. За последний год в нескольких российских регионах выплаты сократились почти в 2 раза. Издание рассказывает историю Ольги Шутовой, которая 23 года спасала жизни пациентов, а теперь вынуждена продавать им табак и алкоголь. Вместе с десятью коллегами фельдшер подала заявление на увольнение, когда подстанцию скорой помощи Глазова присоединили к Ижевску. Зарплата упала на 10 тысяч. Таким образом медики стали получать в 2 раза меньше, чем кассиры в алкомагазинах.
Местный Минздрав ответил, что за 4 месяца со скорой уволились 12 сотрудников. Но при этом данные о снижении зарплаты чиновники назвали не соответствующей действительности. По их словам, недовольным фельдшерам платили почти 50 тысяч. На снижение зарплат жалуются и медики из других регионов.
Новую систему оплаты труда, где размер оклада должен стать основой частью заработной платы, начали разрабатывать в 2019 году. Внедрить планировалось в 2021 году, но планы изменила пандемия. Сейчас внедрение системы перенесено на 2025 год. Эксперимент пройдёт в 7 регионах. Таким образом оценят эффективность новой методики.
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Местный Минздрав ответил, что за 4 месяца со скорой уволились 12 сотрудников. Но при этом данные о снижении зарплаты чиновники назвали не соответствующей действительности. По их словам, недовольным фельдшерам платили почти 50 тысяч. На снижение зарплат жалуются и медики из других регионов.
«По факту, деньги, которые мы получаем, – нищенские, это прям слезки. Нас просто заваливают дисциплинарными взысканиями. У меня было дисциплинарное взыскание, которое я оспаривала в судебном порядке», –рассказывает фельдшер выездной бригады ССМП Владимира Елена Малышева.Зарплата медиков складывается из трех частей. К окладу добавляют компенсационные выплаты: доплата за стаж, квалификацию и особые условия труда. Стимулирующие выплаты выплачивают по решению руководителя. Но дело в том, что на стимулирующие и приходится большая часть зарплаты.
Новую систему оплаты труда, где размер оклада должен стать основой частью заработной платы, начали разрабатывать в 2019 году. Внедрить планировалось в 2021 году, но планы изменила пандемия. Сейчас внедрение системы перенесено на 2025 год. Эксперимент пройдёт в 7 регионах. Таким образом оценят эффективность новой методики.
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Мария Фирсова